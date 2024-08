Filme sind eine großartige Möglichkeit, uns in andere Welten und Geschichten zu entführen. Besonders faszinierend sind dabei Filme, die auf wahren Begebenheiten basieren. Sie bieten uns einen Einblick in die Vergangenheit und erzählen uns Geschichten, die uns berühren und inspirieren können. Ob es um Heldenmut, Leidenschaft, menschliche Tragödien oder bahnbrechende Entdeckungen geht - diese Filme sind oft unvergessliche Erlebnisse, die uns lange im Gedächtnis bleiben. In diesem Artikel haben wir eine Liste von 60 bemerkenswerten Filmen zusammengestellt, die auf wahren Geschichten basieren, und welche Bedeutung sie haben.

1 | Schindlers Liste (1993)

Mit: Liam Neeson, Ben Kingsley, Ralph Fiennes u.a.

"Schindlers Liste" ist ein Filmdrama aus dem Jahr 1993, welches von Steven Spielberg inszeniert wurde. Der Film basiert auf der wahren Geschichte des deutschen Unternehmers Oskar Schindler, der während des Holocausts etwa 1200 Juden vor der Deportation und Ermordung durch die Nationalsozialisten bewahrte, indem er sie als Arbeiter in seiner Fabrik beschäftigte. Der Film ist eine Mischung aus Biografie und Geschichtsfilm und wurde mit sieben Oscars ausgezeichnet, darunter als bester Film und für die beste Regie. "Schindlers Liste" gilt als einer der wichtigsten Filme über den Holocaust und hat dazu beigetragen, das Thema in der breiten Öffentlichkeit bekannt zu machen.

2 | City of God (2002)

Mit: Alexandre Rodrigues, Leandro Firmino, Phellipe Haagensen u.a.

"City of God" ist ein brasilianisches Filmdrama aus dem Jahr 2002, das von Fernando Meirelles und Kátia Lund inszeniert wurde. Der Film spielt in den 1960er und 1970er Jahren in einem der ärmsten Viertel von Rio de Janeiro, der "Cidade de Deus" (Stadt Gottes), und erzählt die Geschichte von verschiedenen Charakteren, die in dieser von Gewalt und Kriminalität geprägten Umgebung aufwachsen. Der Film basiert auf dem gleichnamigen Roman von Paulo Lins und ist bekannt für seine dynamische Kameraarbeit und den rasanten Schnitt. "City of God" wurde international gefeiert und mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet, darunter vier Oscar-Nominierungen. Der Film gilt als ein wichtiges Werk des brasilianischen Kinos und als ein eindringliches Porträt von Armut, Gewalt und Überlebenskampf.

3 | GoodFellas (1990)

Mit: Ray Liotta, Robert De Niro, Joe Pesci u.a.

"GoodFellas" ist ein US-amerikanischer Gangsterfilm von Martin Scorsese. Der Film basiert auf dem Buch "Wiseguy" von Nicholas Pileggi und erzählt die wahre Geschichte des Aufstiegs und Falls des Gangsters Henry Hill, der in den 1960er und 1970er Jahren für die Mafia in New York City arbeitete. Der Film ist bekannt für seine realistische Darstellung von Gewalt und Kriminalität sowie für seine schnelle Erzählweise und seine stilistischen Experimente. "GoodFellas" wurde von Kritikern gefeiert und erhielt sechs Oscar-Nominierungen, darunter für den besten Film und die beste Regie. Der Film gilt als ein Meisterwerk des Gangsterfilms und als ein wichtiger Beitrag zum amerikanischen Kino der 1990er Jahre.

4 | Memories of Murder (2003)

Mit: Song Kang-ho, Kim Sang-kyung, Kim Roi-ha u.a.

Der südkoreanische Regisseur Bong Joon-ho führte Regie bei dem Kriminalfilm "Memories of Murder". Der Film basiert auf wahren Begebenheiten, die sich zwischen 1986 und 1991 in Südkorea abspielten. Ein Serienkiller, der nie Spuren am Tatort hinterließ, ermordete zehn Frauen innerhalb eines Umkreises von zwei Kilometern auf besonders bestialische Art und Weise. Der Film wurde am Originalschauplatz der Ereignisse gedreht und erforderte mehr als ein Jahr an Nachforschungen. "Memories of Murder" gilt als eindringliche Darstellung der Ereignisse und als einer der besten südkoreanischen Filme aller Zeiten.

5 | Oppenheimer (2023)

Mit: Cillian Murphy, Emily Blunt, Matt Damon, Robert Downey Jr. u.a.

Der Film "Oppenheimer" (2023), unter der Regie von Christopher Nolan, handelt von der Lebensgeschichte von J. Robert Oppenheimer, einem amerikanischen Physiker, der als "Vater der Atombombe" bekannt wurde. Der Film konzentriert sich auf Oppenheimers entscheidende Rolle im Manhattan-Projekt während des Zweiten Weltkriegs, das zur Entwicklung und zum Einsatz der ersten Atomwaffen führte. Zudem beleuchtet der Film die ethischen und moralischen Konflikte, mit denen Oppenheimer konfrontiert war, als er erkannte, welche verheerenden Auswirkungen seine Arbeit auf die Welt haben könnte. Der Film thematisiert somit sowohl wissenschaftliche Errungenschaften als auch die tiefen menschlichen und moralischen Dilemmata, die damit einhergingen.

6 | 12 Years a Slave (2013)

Mit: Chiwetel Ejiofor, Michael Fassbender, Lupita Nyong’o u.a.

"12 Years a Slave" ist ein US-amerikanisches Filmdrama aus dem Jahr 2013, das auf der Autobiografie von Solomon Northup basiert. Der Film erzählt die Geschichte des freien Afroamerikaners Northup, der im Jahr 1841 entführt und als Sklave verkauft wurde. Über zwölf Jahre hinweg musste er unter unmenschlichen Bedingungen arbeiten und wurde immer wieder brutal misshandelt. "12 Years a Slave" gewann zahlreiche Preise, darunter den Oscar für den besten Film. Der wahre Hintergrund der Geschichte und die Darstellung der Sklaverei im Film haben dazu beigetragen, die öffentliche Diskussion über Rassismus und Ungerechtigkeit in den USA zu vertiefen.

7 | Pride (2004)

Mit: George MacKay, Ben Schnetzer, Freddie Fox u.a.

"Pride" ist eine britische Filmkomödie, die auf der wahren Geschichte der "Lesbians and Gays Support the Miners"-Bewegung (LGSM) während des Streiks der britischen Minenarbeitergewerkschaft in den 1980er Jahren basiert. Der Film erzählt die Geschichte einer Gruppe schwuler und lesbischer Aktivisten, die beschließt, die streikenden Minenarbeiter zu unterstützen und eine unerwartete Allianz zwischen der LGBTQ-Community und der Arbeiterbewegung zu schmieden. Der Film behandelt wichtige Themen wie Solidarität, Zusammenhalt und den Kampf gegen Vorurteile und Diskriminierung.

8 | Quo Vadis, Aida? (2020)

Mit: Jasna Đuričić, Izudin Bajrović, Boris Ler u.a.

"Quo Vadis, Aida?" ist ein bosnisches Kriegsdrama, das auf den wahren Ereignissen um das Massaker von Srebrenica im Jahr 1995 basiert. Der Film erzählt die Geschichte einer UN-Übersetzerin namens Aida, die verzweifelt versucht, ihre Familie und andere Zivilisten vor dem drohenden Massaker zu retten. Basis der Geschichte ist ein Buch von Hasan Nuhanović, der als Übersetzer in der UN-Schutzzone tätig war. Reale Aufnahmen von Ratko Mladić werden im Film nachgestellt, um die Authentizität der Geschichte zu unterstreichen.

9 | Die Unbestechlichen (1976)

Mit: Dustin Hoffman, Robert Redford, Jack Warden u.a.

"Die Unbestechlichen" ist ein US-amerikanischer Thriller von Regisseur Alan J. Pakula. Der Film erzählt die Geschichte der Journalisten Carl Bernstein und Bob Woodward, die die Einbrüche ins Watergate-Hauptquartier der Demokratischen Partei in Washington D.C. aufdecken. "Die Unbestechlichen" erhielt insgesamt acht Oscar-Nominierungen und gewann vier der begehrten Preise.

10 | Killers of the Flower Moon (2023)

Mit: Leonardo DiCaprio, Robert De Niro, Lily Gladstone u.a.

"Killers of the Flower Moon" ist ein Film von Martin Scorsese, der auf dem gleichnamigen Sachbuch von David Grann basiert. Der Film spielt in den 1920er Jahren und erzählt die wahre Geschichte einer Serie von brutalen Morden an Mitgliedern des Osage-Stammes in Oklahoma. Diese Morde, bekannt als das "Osage County Massacre", ereigneten sich, nachdem bei den Osage-Indianern Öl auf ihrem Land entdeckt worden war, was sie über Nacht reich machte. Der Film konzentriert sich auf die Ermittlungen des neu gegründeten FBI unter der Leitung von J. Edgar Hoover und Agent Tom White, um die Verbrechen aufzuklären. Dabei decken sie ein komplexes Netz aus Korruption, Gier und systematischem Rassismus auf. Im Zentrum der Geschichte steht auch die Beziehung zwischen Ernest Burkhart (gespielt von Leonardo DiCaprio) und seiner indigenen Frau Mollie (gespielt von Lily Gladstone), die eine wichtige Rolle im Verlauf der Ereignisse spielt. Der Film beleuchtet die dunkle Seite der amerikanischen Geschichte und die skrupellosen Methoden, die genutzt wurden, um das Vermögen der Osage-Indianer zu stehlen.

11 | The Iron Claw (2023)

Mit: Zac Efron, Jeremy Allen White, Harris Dickinson u.a.

Der Film "The Iron Claw" (2023) erzählt die wahre Geschichte der berühmten Familie Von Erich, einer legendären Wrestling-Dynastie, die in den 1980er Jahren bekannt wurde. Der Film konzentriert sich auf die Aufstiege und Rückschläge der Familie und insbesondere auf die Beziehung von Vater Fritz zu seinen Söhnen Kevin, Kerry und David. Die Familie erlebte sowohl große Erfolge im Ring als auch verheerende persönliche Verluste, weswegen bald der Glaube an einen Familienfluch aufkommt. "The Iron Claw" beleuchtet die Herausforderungen und den Druck, der mit dem Ruhm in einer so intensiven und oft gefährlichen Sportart verbunden ist, sowie die emotionalen und psychologischen Auswirkungen, die diese Karriere auf die Familie hatte.

12 | Die Schneegesellschaft (2023)

Mit: Enzo Vogrincic, Agustín Pardella, Matías Recalt u.a.

"Die Schneegesellschaft" ist ein spanischer Film, der die wahre Geschichte des Flugzeugabsturzes des Fuerza-Aérea-Uruguaya-Flugs 571 im Jahr 1972 in den Anden erzählt. Der Film basiert auf dem Buch "La sociedad de la nieve" von Pablo Vierci und beleuchtet die dramatischen Ereignisse und das Überleben der Passagiere. Das Flugzeug, das eine Rugby-Mannschaft und ihre Familienmitglieder transportierte, stürzt in den verschneiten Anden ab. Die Überlebenden sind mit extremen Bedingungen, eisigen Temperaturen und einem Mangel an Nahrung konfrontiert. Sie müssen schwierige Entscheidungen treffen, um zu überleben, einschließlich des drastischen Schritts, die Leichen ihrer verstorbenen Mitreisenden zu essen. Der Film zeigt die physische und psychische Belastung, die die Überlebenden während ihrer 72-tägigen Tortur durchmachen, und betont Themen wie Hoffnung, Verzweiflung, Gemeinschaft und den menschlichen Überlebensinstinkt. Schließlich führt die Entschlossenheit einiger Überlebender, Hilfe zu suchen, zu ihrer Rettung, was das Unglück zu einer der bekanntesten Überlebensgeschichten der Geschichte macht.

13 | Spotlight (2015)

Mit: Mark Ruffalo, Michael Keaton, Rachel McAdams u.a.

Spotlight handelt von einem Team investigativer Journalisten des Boston Globe, das im Jahr 2001 eine umfangreiche Recherche über Kindesmissbrauch in der römisch-katholischen Kirche durchführt. Im Laufe ihrer Arbeit decken sie einen Skandal auf, der nicht nur Boston, sondern auch den Rest der Welt erschüttert. Der Film wurde mit einem Oscar als bester Film ausgezeichnet. Spotlight ist ein packender, emotionaler und sehr gut recherchierter Film, der das Publikum dazu anregt, über die Verantwortung der Medien und die Auswirkungen von Missbrauch auf die Opfer nachzudenken.

14 | Ziemlich beste Freunde (2011)

Mit: François Cluzet, Omar Sy, Anne Le Ny u.a.

"Ziemlich beste Freunde" basiert auf der wahren Geschichte von Philippe Pozzo di Borgo, einem ehemaligen französischen Unternehmer, und Abdel Sellou, einem algerischen Einwanderer. Philippe ist seit 1993 durch einen Paragliding-Unfall querschnittsgelähmt und seitdem auf Hilfe angewiesen. Er traf Abdel im Jahr 1995, als er einen neuen Pfleger suchte. Trotz ihrer unterschiedlichen Hintergründe und Lebensumstände entwickelten die beiden Männer eine ungewöhnliche Freundschaft, die bis heute anhält. Der Film basiert auf den Memoiren von Philippe und erzählt die bewegende Geschichte der Freundschaft.

15 | Catch me if you can (2002)

Mit: Leonardo DiCaprio, Tom Hanks, Christopher Walken u.a.

"Catch Me If You Can" basiert auf der wahren Geschichte von Frank Abagnale Jr., der in den 1960er Jahren ein berühmter Hochstapler und Fälscher war und sich als Pilot, Arzt und Anwalt ausgab und Schecks in Millionenhöhe fälschte. Die Geschichte wurde von Steven Spielberg inszeniert und von Leonardo DiCaprio in der Rolle von Frank Abagnale Jr. sowie Tom Hanks als Carl Hanratty gespielt.

16 | The Wolf of Wall Street (2013)

Mit: Leonardo DiCaprio, Jonah Hill, Margot Robbie u.a.

"The Wolf of Wall Street" basiert auf der wahren Geschichte von Jordan Belfort, einem Börsenmakler und Geschäftsmann, der in den 1990er Jahren ein Imperium aufbaute und dabei durch Betrug Millionen verdiente. Er und seine Mitarbeiter nutzten aggressive Verkaufstaktiken und verkauften Anlegern minderwertige Aktien zu überteuerten Preisen, um hohe Provisionen einzustreichen. Der Film zeigt das dekadente Leben und die illegalen Geschäfte von Belfort und seinen Kollegen sowie die Ermittlungen der Justizbehörden gegen sie.

17 | Zodiac (2007)

Mit: Jake Gyllenhaal, Mark Ruffalo, Robert Downey Jr. u.a.

Der Film konzentriert sich auf die Ermittlungen der Polizei und die Arbeit von Journalisten, die versuchten, die Identität des Zodiac-Killers zu ermitteln. Der Zodiac-Killer war ein Serienmörder, der in den späten 1960er und frühen 1970er Jahren im Raum San Francisco mehrere Menschen tötete und Briefe an Zeitungen schickte, in denen er sich selbst als der Mörder bezeichnete. Trotz jahrelanger Ermittlungen und zahlreicher Verdächtiger wurde der Zodiac-Killer nie identifiziert oder gefasst. Der Fall bleibt bis heute ungelöst und gehört zu den bekanntesten Kriminalfällen der US-amerikanischen Geschichte.

18 | Im Namen des Vaters (1993)

Mit: Daniel Day-Lewis, Pete Postlethwaite, Emma Thompson u.a.

"Im Namen des Vaters" beruht auf der wahren Geschichte der sogenannten "Guildford Four", vier Männern, die 1975 in England wegen eines IRA-Bombenanschlags verhaftet und fälschlicherweise der Tat beschuldigt wurden. Aufgrund von erzwungenen Geständnissen und manipulierten Beweisen wurden die Männer verurteilt und zu langen Haftstrafen verurteilt. Der Film konzentriert sich auf die Geschichte von Gerry Conlon, einem der vier Männer. Die Geschichte des "Guildford Four"-Falles und der Film führten zu einer öffentlichen Debatte über das britische Justizsystem und seine Behandlung von irischen Republikanern. „Im Namen des Vaters“ erhielt mehrere Auszeichnungen und Nominierungen, darunter sieben Oscar-Nominierungen.

19 | The Social Network (2010)

Mit: Jesse Eisenberg, Andrew Garfield, Justin Timberlake u.a.

"The Social Network" thematisiert die Entstehungsgeschichte von Facebook und die Geschichte von Mark Zuckerberg, der als Harvard-Student im Jahr 2003 die Idee hatte, eine Website namens "Thefacebook" zu gründen. "The Social Network" gewann mehrere Auszeichnungen, darunter drei Oscars. Der Film hat auch eine Diskussion darüber angeregt, wie genau er die tatsächlichen Ereignisse und Charaktere darstellt, und wie viel künstlerische Freiheit in einem solchen Film angemessen ist.

20 | Dallas Buyers Club (2013)

Mit: Matthew McConaughey, Jared Leto, Jennifer Garner u.a.

"Dallas Buyers Club" erzählt die Geschichte von Ron Woodroof, einem Elektriker und Rodeo-Cowboy aus Texas, der Ende der 1980er Jahre positiv auf HIV getestet wurde. Da es damals noch keine wirksamen Medikamente zur Behanldung gab, begann Woodroof, alternative Behandlungen zu testen und nicht zugelassene Medikamente aus dem Ausland zu importieren und zu verkaufen. Er gründete den "Dallas Buyers Club", einen Club, der HIV-Infizierten den Zugang zu Medikamenten erleichtern sollte. Der Film zeigt vor allem den Kampf gegen Vorurteile und politische Hürden, um HIV-Infizierten zu helfen.

21 | Im Westen nichts Neues (2022)

Mit: Felix Kammerer, Albrecht Such, Aaron Hilmer u.a.

"Im Westen nichts Neues" ist ein Roman von Erich Maria Remarque, der erstmals 1929 veröffentlicht wurde. Der Roman basiert nicht auf einer konkreten wahren Geschichte, sondern auf den Erfahrungen und Beobachtungen des Autors als junger deutscher Soldat im Ersten Weltkrieg. Obwohl Roman und Film keine konkrete wahre Geschichte erzählen, haben sie dazu beigetragen, die Schrecken und das Grauen des Ersten Weltkriegs zu vermitteln und das Bewusstsein für die Schrecken des Krieges zu schärfen. „Im Westen nichts Neues“ war als erster deutscher Film als „Bester Film“ für den Oscar nominiert.

22 | JFK – Tatort Dallas (1991)

Mit: Kevin Costner, Tommy Lee Jones, Gary Oldman u.a.

Ein etwas anderer Film nach wahren Begebenheiten: "JFK - Tatort Dallas" befasst sich nicht einfach nur mit dem Mord an Präsident John F. Kennedy in Dallas im Jahr 1963, sondern auf der (Verschwörungs-)Theorie, dass der Mord an nicht das Werk eines einzelnen Täters war. Der Film stützt sich auf eine Vielzahl von Quellen, darunter Berichte von Augenzeugen und Autopsieberichte, um seine Theorien zu stützen. Allerdings bleibt die Darstellung umstritten und wird von vielen Kritikern und Historikern als reine Fiktion betrachtet.

23 | Insider (1999)

Mit: Al Pacino, Russell Crowe, Christopher Plummer u.a.

Der Film "The Insider" von Regisseur Michael Mann aus dem Jahr 1999 basiert auf der wahren Geschichte von Jeffrey Wigand, einem ehemaligen Vizepräsidenten des Tabakkonzerns Brown & Williamson. Wigand wurde als Whistleblower bekannt, nachdem er Informationen über die schädlichen Auswirkungen von Nikotin auf die Gesundheit der Verbraucher preisgegeben hatte. "The Insider" gilt als einer der besten Filme über investigative Journalisten und Whistleblower und wurde von Kritikern und Zuschauern gleichermaßen hoch gelobt.

24 | I, Tonya (2017)

Mit: Margot Robbie, Sebastian Stan, Allison Janney u.a.

Der Film "I, Tonya" aus dem Jahr 2017 basiert auf der wahren Geschichte der ehemaligen Eiskunstläuferin Tonya Harding und ihrer Verwicklung in einen Angriff auf ihre Konkurrentin Nancy Kerrigan im Jahr 1994. "I, Tonya" wurde von Kritikern gelobt und erhielt mehrere Auszeichnungen, darunter eine Oscar-Nominierung für Margot Robbie als beste Hauptdarstellerin.

25 | The Zone of Interest (2023)

Mit: Christian Friedel, Sandra Hüller, Johann Karthaus u.a.

"The Zone of Interest" (2023) ist ein Film von Jonathan Glazer, der lose auf dem Roman von Martin Amis basiert. Der Film bietet eine eindringliche und ungewöhnliche Perspektive auf den Holocaust. Im Zentrum der Handlung stehen der Lagerkommandant Rudolf Höß und seine Familie, die in einem idyllischen Haus direkt neben dem Konzentrationslager Auschwitz leben. Der Film konzentriert sich auf den Kontrast zwischen dem scheinbar normalen, komfortablen Leben der Familie und den Schrecken, die nur wenige Meter entfernt im Lager geschehen. Der Film verzichtet auf direkte Darstellungen der Gewalt im Lager und fokussiert sich stattdessen auf die Banalität des Bösen und die Art und Weise, wie das Grauen des Holocausts in das tägliche Leben der Täter integriert wurde, ohne deren Komfort und Moralvorstellungen grundlegend zu erschüttern. "The Zone of Interest" ist ein tief verstörendes und provokatives Werk, das das Publikum zwingt, über die Natur des Bösen und die Mechanismen der Verdrängung nachzudenken.

Weitere Filme, die auf wahren Begebenheiten beruhen:

26. Into the Wild, über einen Aussteiger, der bald von der Wildnis Alaskas eingeholt wird.

27. Das Streben nach Glück, über einen alleinerziehenden Vater, der seinen Traum verfolgt.

28. Hacksaw Ridge – Die Entscheidung, über einen gläubigen Soldaten im 2. Weltkrieg, der den Einsatz an der Waffe verweigert.

29. The Imitation Game, über den Mathematiker Alan Turing, der im 2. Weltkrieg den entscheidenden Beitrag zur Entschlüsselung der deutschen Enigma-Chiffriermaschine leistete.

30. Lion – Der lange Weg nach Hause, über einen adoptierten Mann, der seine Familie in Indien sucht

31. Dunkirk, über die Evakuierung der britischen Armee aus Dünkirchen im Zweiten Weltkrieg

32. Mein linker Fuß, über den fast vollständig gelähmten Künstler Christy Brown, der mit seinem linken Fuß malte

33. Green Book, über den schwarzen Jazz-Pianisten Don Shirley und seinen weißen Fahrer Tony Lip auf Konzert-Tournee.

34. Dreizehn Leben, über die Rettung einer jungen Fußballmannschaft aus einer Höhle in Thailand

35. The Fighter, über das Leben des ehemaligen Boxweltmeisters Micky Ward

36. Die Schwimmerinnen, über zwei Schwestern und Sportschwimmerinnen, die aus Syrien geflüchtet sind.

37. The Last Duel, über das letzte gesetzlich untermauerte Duell dieser Art aus dem Jahr 1386 in Frankreich.

38. Vergiftete Wahrheit, über den Kampf gegen einen Chemiekonzern, der das Trinkwasser in West Virginia vergiftet.

39. The Trial of the Chicago 7, über 7 Personen, die gegen den Vietnamkrieg demonstriert haben und daraufhin wegen Verschwörung und Aufwiegelung angeklagt wurden.

40. Straight Outta Compton, über die Hip-Hop-Gruppe N.W.A, die in den 80ern in Compton gegründet wurde.

41. Erin Brockovich, über eine alleinerziehende Mutter, die gegen die Vergiftung des Trinkwassers durch ein Energieunternehmen kämpft.

42. The Kings Speech, über den britischen König George VI., der mit dem Stottern kämpft

43. Der Junge, der den Wind einfing, über einen Jungen aus Malawi, der seiner Gemeinde eine Windmühle baut, um sie vor Hunger und Armut zu retten

44. Captain Phillips, über einen Piratenangriff auf das Frachtschiff Maersk Alabama im Jahr 2009

45. Hotel Ruanda, über Paul Rusesabagina, der in seinem Hotel mehr als 1200 Flüchtlinge vor den Hutu-Milizen schützte

46. American Gangster, über den afroamerikanischen Drogenbaron Frank Lucas

47. Apollo 13, über die missglückte Apollo-13-Mission im Jahr 1970

48. One Life, über den Briten Nicholas Winton, der kurz vor dem zweiten Weltkrieg über 600 jüdische Kinder aus der Tschechoslowakei rettete.

49. Der fremde Sohn, über eine Mutter, deren Sohn verschwindet und die von der korrupten Polizei einen fremden Sohn als ihren eigenen präsentiert bekommt

50. The Impossible, über das Schicksal einer Familie während des Tsunamis 2004 in Thailand

51. Zero Dark Thirty, über die Suche nach Osama bin Laden

52. Detroit, über die Bürgeraufstände und sogenannte „Rassenunruhen“ in Detroit 1967, die zu den größten der Geschichte gehören.

53. Argo, über die Befreiung von 6 US-Amerikanern während einer Geiselnahme in Teheran 1979

54. Steve Jobs, über den Gründer und langjährigen CEO von Apple

55. Priscilla, über Priscilla Presley und ihre turbulente Beziehung zu Elvis Presley, von ihrer ersten Begegnung als Teenager bis zu ihrer Scheidung.

56. Air, über die bahnbrechende Partnerschaft zwischen Nike und dem damals aufstrebenden Basketballstar Michael Jordan, die zur Entwicklung der ikonischen Air Jorden-Schuhe führte.

57. 127 Hours, über einen verunglückten Bergsteiger, der gezwungen ist, seinen eigenen Arm abzuschneiden

58. Der Fall Richard Jewell, über einen Wachmann, der fälschlicherweise eines Bombenanschlags beschuldigt wird

59. Boston, über den Bombenanschlag beim Boston Marathon 2013 sowie der anschließenden Suche nach den Tätern

60. Foxcatcher, über den Multimillionär und Ringsport-Sponsor John E. du Pont, der den Ringer David Schultz tötete.

61. Elvis, über den „King of Rock’n’Roll“ und seinen Manager „Colonel“ Tom Parker.

62. Loving, über Richard und Mildred Loving, deren Rechtsstreit 1967 vorherige Gesetze gegen Mischehen außer Kraft setzte

63. Die Frau des Zoodirektors, über ein polnisches Ehepaar, das rund 300 Juden vor dem Holocaust rettete

64. Die Verlegerin, über Katharine Grahams Entscheidung, 1971 die geheimen Pentagon-Papiere zu veröffentlichen und damit Regierungslügen über den Vietnamkrieg aufzudecken

65. Sieben Jahre in Tibet, über einen Bergsteiger, der im Zweiten Weltkrieg in Tibet strandet und eine Freundschaft zum jungen Dalai Lama aufbaut

66. Sully, über die Notlandung eines Passagierflugzeugs auf dem Hudson River im Jahr 2009

67. Die Ausgrabung, über die archäologische Entdeckung eines angelsächsischen Schiffsgrabs aus dem 7. Jahrhundert

68. Everest, über das Unglück am Mount Everest von 1996, bei dem über 30 Bergsteiger am Mount Everest von einem Wetterumschwung überrascht wurden

69. Ferrari, über das Leben des italienischen Automobilpioniers Enzo Ferrari im Jahr 1957, als er sich beruflichen und persönlichen Herausforderungen in einer entscheidenden Phase seiner Karriere stellen muss.

70. Maestro, über das Leben und die Karriere des legendären Dirigenten und Komponisten Leonard Bernstein, mit einem Fokus auf seine komplexe Ehe und seine musikalischen Errungenschaften.