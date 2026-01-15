Serien & Filme mit Joe Keery

Als „Steve Harrington“ in „Stranger Things“ hat Joe Keery über 5 Staffeln hinweg die Herzen der Zuschauer erobert. Auch in diesen Serien und Filmen ist der Schauspieler zu sehen.
Joe Keery wurde als Steve Harrington in „Stranger Things“ zum Fanliebling. Doch der Schauspieler stand nicht nur für Netflix vor der Kamera: Von Gastrollen in bekannten US-Serien bis hin zu Horror, Comedy und großen Kino-Produktionen ist er in ganz unterschiedlichen Formaten zu sehen. Diese Serien und Filme gehören zu seiner bisherigen Karriere.