42 Auf den Plastikstühlen richten sich die Zuschauer ein, um auch Unbilden der Witterung trotzen zu können. Foto: Werner Kuhnle

Längst ist das Open-Air-Kino in den Sommerferien Kult in Ludwigsburg. Die 31. Auflage startete am Samstag mit dem Film „Ticket to Paradise“.









Die Besucher strömten am Samstag zum Gelände des Kunstzentrums Karlskaserne, um sich den Film „Ticket to Paradise“ anzuschauen. Es war der erste Film in der Reihe des Sommernachts-Open-Air-Kinos in Ludwigsburg. Das Konzept zieht seit Jahren, es ist die 31. Auflage. Bis zum Filmstart bei Einbruch der Dunkelheit kann sich gestärkt und unterhalten werden. Die Filmvorführungen beginnen dann immer um 21.30 Uhr bei Einbruch der Dunkelheit, vom 13. August an um 21 Uhr. Die Reihe wird noch bis zum 20. August fortgesetzt. Karten gibt es im Vorverkauf oder an der Abendkasse, die von 19.30 Uhr an geöffnet ist. Foto: Werner Kuhnle