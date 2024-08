Ryan Reynolds ist bekannt für seine charismatische Leinwandpräsenz und seinen scharfsinnigen Humor. Von actiongeladenen Blockbustern bis hin zu herzerwärmenden Komödien hat er sich als einer der vielseitigsten Schauspieler seiner Generation etabliert. In diesem Artikel werfen wir einen Blick auf einige seiner Filme.

1. Deadpool (2016)

Inhalt: Der ehemalige Söldner Wade Wilson wird nach einem missglückten Experiment zum Antihelden Deadpool. Mit übermenschlichen Heilkräften und einem schrägen Sinn für Humor begibt er sich auf einen Rachefeldzug.

IMDb-Bewertung: 8.0/10

2. The Proposal (Selbst ist die Braut, 2009)

Inhalt: Eine kanadische Chef-Redakteurin zwingt ihren Assistenten zur Scheinehe, um der Abschiebung zu entgehen. Romantische Komplikationen lassen nicht lange auf sich warten.

IMDb-Bewertung: 6.7/10

3. 6 Underground (2019)

Inhalt: Ein Milliardär inszeniert seinen eigenen Tod und stellt ein Team von Spezialisten zusammen, um als namenlose Helden gegen das Böse zu kämpfen.

IMDb-Bewertung: 6.1/10

4. Deadpool 2 (2018)

Inhalt: Deadpool stellt ein Team zusammen, um den jungen Mutanten Russell vor dem zeitreisenden Soldaten Cable zu schützen. Dabei trifft er auf neue und alte Verbündete.

IMDb-Bewertung: 7.7/10

5. Free Guy (2021)

Inhalt: Ein Bankangestellter entdeckt, dass er eine Nebenfigur in einem Videospiel ist. Er beschließt, die Kontrolle über sein Leben zu übernehmen und zum Helden der Geschichte zu werden.

IMDb-Bewertung: 7.1/10

6. Buried (2010)

Inhalt: Ein LKW-Fahrer erwacht lebendig begraben in einem Sarg im Irak. Mit nur einem Handy und einem Feuerzeug muss er um sein Überleben kämpfen.

IMDb-Bewertung: 7.0/10

7. The Hitman's Bodyguard (Killer's Bodyguard, 2017)

Inhalt: Ein hochrangiger Bodyguard muss einen Auftragsmörder sicher vor ein internationales Gericht bringen. Doch die beiden Männer sind Erzfeinde.

IMDb-Bewertung: 6.9/10

8. Green Lantern (2011)

Inhalt: Ein Pilot erhält einen magischen Ring, der ihm unglaubliche Kräfte verleiht. Er wird Teil einer intergalaktischen Polizeieinheit, um das Universum zu beschützen.

IMDb-Bewertung: 5.5/10

9. Safe House (2012)

Inhalt: Ein CIA-Agent muss einen geflohenen Spion schützen, als das sichere Versteck, in dem sie sich befinden, von Söldnern angegriffen wird.

IMDb-Bewertung: 6.7/10

10. The Hitman's Wife's Bodyguard (Killer' Bodyguard 2, 2021)

Inhalt: Der Bodyguard und der Auftragsmörder sind wieder vereint, um dieses Mal die Frau des Killers zu retten. Chaos und Action sind vorprogrammiert.

IMDb-Bewertung: 6.4/10

11. R.I.P.D. (2013)

Inhalt: "R.I.P.D." ist eine actionreiche, übernatürliche Komödie, in der zwei untote Polizisten die Aufgabe haben, entkommene Seelen aus dem Jenseits zurückzuholen und so die Welt vor einem drohenden Untergang zu retten.

IMDb-Bewertung: 5.6/10

12. National Lampoon's Van Wilder (Party Animals - Wilder geht's nicht, 2002)

Inhalt: Ein College-Senior, der sich seit sieben Jahren auf dem Campus herumtreibt, genießt das Partyleben, bis ihm seine Eltern den Geldhahn zudrehen.

IMDb-Bewertung: 6.4/10

13. The Amityville Horror (2005)

Inhalt: Eine Familie zieht in ein neues Haus, ohne zu wissen, dass dort ein schreckliches Verbrechen begangen wurde. Schon bald erleben sie unheimliche Ereignisse.

IMDb-Bewertung: 6.0/10

14. Just Friends - No Sex (2005)

Inhalt: Ein ehemals übergewichtiger Teenager kehrt als erfolgreicher Musikmanager in seine Heimatstadt zurück, um seine Jugendliebe für sich zu gewinnen.

IMDb-Bewertung: 6.2/10

15. Definitely, Maybe (Vielleicht, vielleicht auch nicht, 2008)

Inhalt: Ein Vater erzählt seiner Tochter von seinen drei großen Lieben und wie er ihre Mutter kennengelernt hat. Die Geschichte wird zum romantischen Rätselspiel.

IMDb-Bewertung: 7.1/10

16. Life (2017)

Inhalt: Eine Gruppe von Astronauten entdeckt eine fremdartige Lebensform auf dem Mars. Doch diese entwickelt sich schnell zu einer Bedrohung für die gesamte Crew.

IMDb-Bewertung: 6.6/10

17. The Voices (2014)

Inhalt: Ein schizophrener Mann kämpft mit seiner Wahrnehmung, da seine Haustiere mit ihm sprechen. Als er seine Medikamente absetzt, nimmt sein Leben eine düstere Wendung.

IMDb-Bewertung: 6.3/10

18. Mississippi Grind (2015)

Inhalt: Zwei Männer, die eine Vorliebe für Glücksspiel teilen, gehen auf einen Roadtrip, um das große Geld zu machen. Dabei kommen ihre persönlichen Dämonen ans Licht.

IMDb-Bewertung: 6.4/10

19. Adventureland (2009)

Inhalt: Ein junger College-Absolvent muss in einem Vergnügungspark arbeiten, um Geld für seine Europareise zu verdienen. Dabei verliebt er sich in eine Kollegin.

IMDb-Bewertung: 6.8/10

20. Waiting... (AbServiert, 2005)

Inhalt: Die Angestellten eines Restaurants versuchen, den eintönigen Alltag mit Streichen und chaotischen Ereignissen aufzupeppen. Dabei kommt es zu allerlei verrückten Situationen.

IMDb-Bewertung: 6.7/10

Wie viele Filme hat Ryan Reynolds gemacht?

Bis zum Jahr 2024 hat Ryan Reynolds in über 60 Filmen mitgewirkt. Diese Zahl umfasst sowohl seine Hauptrollen als auch seine Nebenrollen in verschiedenen Genres, von Komödien und Actionfilmen bis hin zu Dramen und Animationsfilmen. Außerdem war er auch in einigen Serien zusehen (z. B. Hillside und Scrubs). Seine Karriere begann in den frühen 1990er Jahren.

Wie viele Kinder hat Ryan Reynolds?

Mit der Schauspielerin Blake Lively („Gossip Girl“) hat Ryan Reynolds 4 Kinder, 3 Töchter und einen Sohn (* 2014, 2016, 2019 und 2023). Das Paar heiratete im September 2012 in South Carolina.

Die Formulierungen des Textes wurden mithilfe von Künstlicher Intelligenz (KI) überarbeitet und anschließend von einer Redakteurin/einem Redakteur überprüft.