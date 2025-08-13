Anlässlich des Kinostarts von „Das Kanu des Manitu“ am 14. August 2025 werfen wir einen Blick auf die größten Kinohits von Michael „Bully“ Herbig – von Kultkomödien bis zu packenden Dramen.
Mit „Das Kanu des Manitu“ kehrt Michael „Bully“ Herbig 24 Jahre nach dem Riesenerfolg von „Der Schuh des Manitu“ auf die große Westernparodie-Bühne zurück. Gemeinsam mit Christian Tramitz und Rick Kavanian steht er erneut als Abahachi, Ranger und Dimitri vor der Kamera – diesmal in einem neuen Abenteuer, bei dem ein sagenumwobenes Kanu, falsche Anschuldigungen und eine spektakuläre Rettung im Mittelpunkt stehen.