Anlässlich des Kinostarts von „Das Kanu des Manitu“ am 14. August 2025 werfen wir einen Blick auf die größten Kinohits von Michael „Bully“ Herbig – von Kultkomödien bis zu packenden Dramen.

Mit „Das Kanu des Manitu“ kehrt Michael „Bully“ Herbig 24 Jahre nach dem Riesenerfolg von „Der Schuh des Manitu“ auf die große Westernparodie-Bühne zurück. Gemeinsam mit Christian Tramitz und Rick Kavanian steht er erneut als Abahachi, Ranger und Dimitri vor der Kamera – diesmal in einem neuen Abenteuer, bei dem ein sagenumwobenes Kanu, falsche Anschuldigungen und eine spektakuläre Rettung im Mittelpunkt stehen.

Der Film, gedreht unter anderem in Bayern, Spanien und den USA, startet am 14. August 2025 in den deutschen Kinos. Grund genug, sich die wichtigsten Filme des Komikers, Schauspielers, Regisseurs und Produzenten noch einmal anzusehen.

Der Schuh des Manitu (2001)

Mit der Westernparodie gelang Bully der endgültige Durchbruch im Kino. Er spielt den Apachenhäuptling Abahachi, Christian Tramitz seinen Blutsbruder Ranger, Rick Kavanian den Griechen Dimitri. Die Geschichte um einen angeblichen Schatz, skurrile Dialoge und Anspielungen auf Karl-May-Verfilmungen machten den Film zum erfolgreichsten deutschen Kinohit seit Jahrzehnten.

(T)Raumschiff Surprise – Periode 1 (2004)

Eine schrille Science-Fiction- und Star-Trek-Parodie, in der Bully, Tramitz und Kavanian als Crew des Raumschiffs „Surprise“ in einer wilden Zeitreise zwischen Zukunft und Mittelalter landen. Gastauftritte von Stars wie Til Schweiger und Anja Kling, aufwendige Effekte und der typische Bully-Humor sorgten für volle Kinosäle.

Hui Buh – Das Schlossgespenst (2006)

Basierend auf der beliebten Hörspielreihe spielt Bully das tollpatschige Gespenst Hui Buh, das seit 500 Jahren in einer Burg sein Unwesen treibt. Heike Makatsch, Christoph Maria Herbst und Hans Clarin ergänzen den Cast in dieser familienfreundlichen Fantasykomödie.

Lissi und der wilde Kaiser (2007)

Eine animierte Parodie auf die Sissi-Filme, in der Bully als Lissi, Ignaz und Erwin Falthauser für zahlreiche Lacher sorgt. Der Film punktet mit detailverliebter Animation, Promistimmen und schrägen Dialogen, die den österreichischen Hof in ein völlig neues Licht rücken.

Wickie und die starken Männer (2009)

Herbig inszenierte als Regisseur die Realverfilmung der bekannten Zeichentrickserie um den cleveren Wikingerjungen Wickie. Jonas Hämmerle spielt die Hauptrolle, unterstützt von einem Ensemble aus bekannten deutschen Schauspielern. Der Film wurde zum Kinder- und Familienhit.

Buddy (2013)

In dieser romantischen Komödie tritt Bully als imaginärer Freund und Schutzengel auf, der einem Lebemann (Alexander Fehling) helfen soll, Verantwortung zu übernehmen. Humorvoll, aber mit emotionalem Kern, zeigt der Film Herbigs Gespür für Geschichten mit Herz.

Bullyparade – Der Film (2017)

Ein Episodenfilm basierend auf Sketchen der „Bullyparade“. In mehreren, voneinander unabhängigen Geschichten werden bekannte Figuren wie Winnetou & Old Shatterhand oder Sissi & Franz zurück auf die Leinwand gebracht.

Ballon (2018)

Ein überraschender Genrewechsel: In diesem spannenden DDR-Fluchtdrama erzählt Herbig die wahre Geschichte zweier Familien, die 1979 mit einem selbstgebauten Heißluftballon in den Westen fliehen wollen. Der Film kombiniert historische Details mit Spannung und erhielt viel Lob von Kritik und Publikum.

Michael „Bully“ Herbig hat das deutsche Kino in den vergangenen zwei Jahrzehnten entscheidend geprägt – als Regisseur, Drehbuchautor, Produzent, Schauspieler und Synchronsprecher. Neben seinen großen Kinohits war er an zahlreichen weiteren Projekten beteiligt, die vom reinen Klamauk bis zum ernsthaften Drama reichen. Mit „Das Kanu des Manitu“ will er nun er einmal mehr beweisen, dass er sein Publikum auch nach über 20 Jahren noch bestens unterhalten kann.