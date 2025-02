1 Volleyball "Wilson" spielte vor 25 Jahren eine wichtige Rolle im Kino - im Film "Cast Away". Foto: Horizon_Illustration

Können Sie glauben, dass „Gladiator“, „Miss Undercover“ und „X-Men“ bereits ein Vierteljahrhundert alt sind? Ein Blick zurück auf die Kinohighlights des Jahres 2000 zeigt, welche Filme die Zeit überdauert haben.











Es scheint kaum vorstellbar, aber die folgenden Filme feiern dieses Jahr bereits ihr 25-jähriges Jubiläum. Was damals als neu im Kino lief, gehört heute für viele längst zum festen Kanon der Filmgeschichte. Das Jahr 2000 brachte eine Vielzahl von Produktionen hervor, die sowohl an den Kinokassen als auch in der Popkultur Spuren hinterlassen haben – von Blockbustern und preisgekrönten Dramen bis hin zu Kultkomödien und innovativen Thrillern.