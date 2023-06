1 Die Region soll für Filmteams attraktiver werden. Foto: Simon Granville

Aus einem Sondertopf der Medien- und Filmgesellschaft werden auch große Filmproduktionen gefördert. Diese müssen aber zu 90 Prozent in der Region spielen.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Jens Gutfleisch ist der Leiter der Film Commission Region Stuttgart – und kennt sich daher mit großen Inszenierungen bestens aus. Kein Wunder also, dass Gutfleisch im jüngsten Wirtschaftsausschuss der Regionalversammlung scheinbar ganz beiläufig den absoluten Serienklassiker „Game Of Thrones“ erwähnt hat. Jedes Jahr, so der Filmexperte, spülten Touristen, die auf der Suche nach Spuren der Starks und der Lannasters nach Belfast und auf dem Königsweg Dark Hedges pilgern, zig-Millionen Euros in die nordirischen Kassen.