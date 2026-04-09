Ein Elfjähriger erkrankt an Krebs. Kann die Familienband „Die Glatzköpfe“ seinen Lebenstraum retten? Zwei Filmstudenten haben aus dieser Idee das Konzept für eine TV-Serie entwickelt.
Es ist das Schlimmste, was aus Elternperspektive passieren kann: Ein Kind erkrankt schwer, aus Lebensträumen wird Überlebenskampf. Wie sich in einer solchen Situation für eine Familie Prioritäten und Perspektiven verschieben, ist Thema einer TV-Serie, an der Marc Zappel und Sebastian Blin, zwei Studenten der Filmakademie Baden-Württemberg, intensiv arbeiten.