Filmakademie Ludwigsburg Crowdfunding für Serienprojekt

Von pho 18. Februar 2018 - 15:00 Uhr

Die sechs Freunde in der Sitcom treffen sich regelmäßig im Café „Zum goldenen Lama“. Foto: Filmakademie Baden-Württemberg

Filmstudenten wollen eine deutsche Sitcom in Ludwigsburg drehen – mit Live-Publikum. Wer beim Dreh dabei sein will, kann sich ein Ticket über eine Crowdfunding-Plattform sichern.

Ludwigsburg - Für ein neues, ungewöhnliches Diplomprojekt an der Filmakademie Baden-Württemberg in Ludwigsburg startet an diesem Montag eine Crowdfunding-Kampagne. Unter dem Titel „Zum goldenen Lama“ soll im März eine deutsche Sitcom vor Live-Publikum gedreht werden. Sechs Filmakademie-Studenten haben das Projekt unter Betreuung von Ralf Husmann, Autor der Comedy-Fernsehserie „Stromberg“, und Joachim Kosack, Geschäftsführer der Ufa Fiction, entwickelt. Vorbild sind amerikanische Sitcoms wie „Friends“, „How I met your Mother“ oder „The Big Bang Theory“.

„Zum goldenen Lama“ erzählt das turbulente Leben von sechs Freunden in der Quarterlifecrisis – jene Zeit Mitte zwanzig, in der viele wichtige Entscheidungen des Lebens getroffen werden müssen. Frei nach dem Motto „Alles kann, nichts muss“ versuchen die chaotischen Freunde Nele, Ellie, Kalila, Moe, Jay und Frederick zu sich selbst zu finden und ihr Leben in den Griff zu kriegen. Im Café „Zum goldenen Lama“ kommen sie zusammen und diskutieren über den Sinn des Lebens.

Ein Ticket gibt es für sechs Euro

Über die Crowdfunding-Plattform „Startnext“ können sich Interessierte Tickets für den Live-Dreh sichern und so das junge Filmteam bei der Umsetzung ihres Serienpiloten unterstützen. 4000 Euro sind das Finanzierungsziel – bis zum 12. März kann man spenden. Ein Ticket ist für sechs Euro zu haben. Am 24. März soll dann abends die Aufzeichnung im Albrecht-Ade-Studio in Ludwigsburg stattfinden.