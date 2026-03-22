Filmakademie Baden-Württemberg: Ludwigsburger Student gewinnt deutschen „Werbefilm-Oscar“ für Lidl-Spot

Ludwigsburger Filmstudenten räumen nicht nur mit Kurzfilmen und Animationen einen Preis nach dem anderen ab – Biko Julian Voigts ist der beste, junge Werbungs-Regisseur.
Die Filmakademie Baden-Württemberg in Ludwigsburg hat einen weiteren Preisträger hervorgebracht und festigt damit ihren Ruf als eine der führenden Nachwuchsschmieden für Film und Fernsehen. Der Student Biko Julian Voigts wurde für seinen Werbefilm „Pizza Passione“ für den Kunden Lidl in der hart umkämpften Nachwuchskategorie ausgezeichnet.