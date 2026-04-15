Nach fünf Jahren Studiopause kehrt Adele offenbar zurück - allerdings nicht für ein Album. Laut Insidern nimmt sie einen Track für ihr Leinwand-Debüt auf, plant ihre Karriere neu und möchte ihre Familie vergrößern.
Fünf Jahre lang blieb das Aufnahmestudio für Adele (37) ein Ort, den sie konsequent mied. Keine neuen Songs, keine Studiotermine - nur die Stille nach dem überwältigenden Erfolg ihres Albums "30". Damit soll es nun vorbei sein. Wie die britische Zeitung "The Sun" unter Berufung auf Insider berichtet, steht die 37-Jährige wieder vor dem Mikrofon. Der Anlass aber dürfte viele Fans überraschen: Es geht nicht um eine neue Platte.