Film von Mel Gibson: Passion Christi-Fortsetzung kommt zweigeteilt ins Kino

1 Jim Caviezel verkörpert in "Die Passion Christi" den Sohn Gottes. Auch in den Fortsetzungen soll er das (digital verjüngt) wieder tun. Foto: imago/United Archives

Ein einziger Film reicht Mel Gibson für "Die Auferstehung Christi" offenbar nicht aus. Die Fortsetzung zu "Die Passion Christi" soll deshalb zweigeteilt veröffentlicht werden - am Karfreitag und zu Christi Himmelfahrt.











Mit seinem 2004 erschienenen Film "Die Passion Christi" spaltete Regisseur Mel Gibson (69) noch die Gemüter, bei der geplanten Fortsetzung spaltet er den Film selbst. Wie die US-Seite "Deadline" berichtet, wird "Die Auferstehung Christi" in zwei Teilen in die weltweiten Kinos kommen. Die Wahl der beiden Termine strotzt dabei vor religiöser Bedeutung: Teil eins werde demnach am 26. März 2027, also am Karfreitag, und Teil zwei am 6. Mai zu Christi Himmelfahrt veröffentlicht. Zwischen den beiden Terminen werden also exakt 40 Tage liegen.