Film von Edward Berger: Nach dem Tod von Papst Franziskus: Konklave wird zum Streaming-Hit

1 Ralph Fiennes verkörpert in "Konklave" Kardinal Lawrence. Foto: philippe antonello

Wie läuft nach dem Tod des Papstes das Konklave ab? Das fragen sich derzeit viele Menschen und suchen offenbar im gleichnamigen Film von Edward Berger nach der Antwort.











Der Tod von Papst Franziskus am 21. April hat einem Film geradezu erschreckende Aktualität verliehen: Edward Bergers (55) "Konklave", der bei der Oscarverleihung Anfang März noch mit einem Academy Award ausgezeichnet wurde. Das weltweite Interesse hinsichtlich der kommenden Wochen, in denen ein neuer Papst ernannt wird, lässt sich bereits an den Streamingzahlen des Thrillers mit Ralph Fiennes, Stanley Tucci und John Lithgow in den Hauptrollen ablesen.