Film über Olivia Jones: Diese Promis kamen zur Premiere in Hamburg

1 "Olivia"-Hauptdarsteller Johannes Hegemann mit Olivia Jones, Lilo Wanders sowie Schauspieler Stephan Kampwirth (v.l.n.r.). Foto: imago/Marja

Beim Filmfest Hamburg wurde im Beisein zahlreicher Stars das Biopic "Olivia" vorgestellt, in dem die bewegte Lebensgeschichte von Kiez-Größe Olivia Jones erzählt wird.











Im Rahmen des Filmfest Hamburg feierte in der Hansestadt das Biopic "Olivia" über das bewegte Leben der bekannten Dragqueen Olivia Jones (55) seine Premiere. Zahlreiche bekannte Freunde der Kiez-Legende ließen es sich nicht nehmen, an der emotionalen Veranstaltung teilzunehmen. Auf dem roten Teppich strahlte Jones unter anderem mit der weiteren Drag-Vorreiterin Lilo Wanders (70). Auch Claudia Obert (64) und Julian F. M. Stoeckel (38) sowie Guido Maria Kretschmer (60) und Annette Frier (51), die im Film die Mutter der Titelfigur verkörpert, erwiesen Jones die Ehre.