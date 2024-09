Film über Missbrauchsskandal in Korntal-Münchingen: Brüdergemeinde macht Regisseurin Vorwürfe

1 Ausschnitt aus dem Plakat zum Film. Darin erzählt ein Betroffener davon , dass sein Teddybär von einer Erzieherin im Heim verbrannt wurde. Foto: Salzgeber

Der Film „Die Kinder aus Korntal“ thematisiert den Missbrauchsskandal in der pietistischen Gemeinde. Diese reagiert mit offenen Briefen.











In offenen Briefen an Regisseurin Julia Charakter und ehemalige Heimkinder reagiert die evangelische Brüdergemeinde Korntal auf den Film „Die Kinder aus Korntal“. Die pietistische Gemeinde kritisiert den Film deutlich: Historie und Gegenwart seien nicht klar voneinander getrennt,einzelne Sequenzen seien „so zusammengeschnitten“, dass sie in die von der Regisseurin „vorgegebene Storyline gepasst haben“. In dem Brief an Regisseurin Charakter heißt es weiter: „Gerne hätten wir uns eine stärkere inhaltliche Einbeziehung während der Entstehung des Films gewünscht.“ Ihr Fazit: „Der Film schlägt weiter in die Kerbe der ,Kirchenschelte’. Für alle, die sich von Kirche und Frömmigkeit distanzieren und verabschieden, mag dieser Film eine weitere Bestätigung liefern.“