Film über legendäre Tänzerin: FKA Twigs verkörpert Josephine Baker

Es ist offiziell: Das erste offizielle Biopic über Josephine Baker hat eine Hauptdarstellerin. Sängerin FKA Twigs verkörpert die Tänzerin, Aktivistin und französische Nationalheldin.

Schon vor einem Jahr gingen Gerüchte herum, nun ist es offiziell. FKA Twigs (38) wird Josephine Baker (1906-1975) verkörpern. Wie "The Hollywood Reporter" berichtet, spielt die britische Musikerin in einem Spielfilm die legendäre Tänzerin und Aktivistin. Die französische Filmemacherin Maïmouna Doucouré (41) führt Regie bei dem ersten Biopic, dem die Nachkommen von Josephine Baker ihren Segen gegeben haben.

"Ich kann es kaum erwarten, Josephine Baker zu verkörpern und ihren Kampf, ihre Liebe, ihre Verluste, ihr Talent und ihren Heldenmut auf die Leinwand zu bringen", sagte FKA Twigs in einem Statement. "Sie lebt in unseren Herzen als visionäre, bahnbrechende Frau weiter, deren Geschichte heute ebenso kraftvoll wie aktuell ist", so die Sängerin weiter.

Josephine Baker: Tänzerin und Nationalheldin Frankreichs

Josephine Baker wurde in den 1920er-Jahren als erste schwarze Frau zu einem Weltstar. Ihre Nackttänze sorgten in Paris und Berlin für Furore. 1937 nahm die gebürtige US-Amerikanerin die französische Staatsbürgerschaft an. In Frankreich kämpfte sie als Mitglied der Résistance gegen die Deutschen. Für den französischen Geheimdienst war sie als Agentin aktiv. 2021 wurde Baker als erste schwarze Frau in das Pantheon in Paris aufgenommen, die Ruhmeshalle Frankreichs.

Josephine Baker setzte sich gegen die Rassentrennung in ihrem Geburtsland ein und hielt eine Rede bei Martin Luther Kings berühmtem Marsch auf Washington 1963. Als Statement gegen Rassismus adoptierte sie zwölf Kinder unterschiedlicher Hautfarben. Zwei Mitglieder ihrer sogenannten "Regenbogenfamilie" sind an dem angekündigten Biopic über ihre Adoptivmutter beteiligt.

Für FKA Twigs ist die Part als Josephine Baker nicht die erste Filmrolle. In "The Crow" spielte sie neben Bill Skarsgård (35) die Hauptrolle. Doch die Neuverfilmung des Kultfilms von 1994 fiel bei Kritik und beim Publikum durch. FKA Twigs war für eine Goldene Himbeere als schlechteste Nebendarstellerin nominiert.

2025 folgte eine Rolle in dem umstrittenen Horrorfilm "The Carpenter's Son" über die Kindheit von Jesus. Neben Nicolas Cage als Josef spielte sie die Jungfrau Maria.