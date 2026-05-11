Film über legendäre Tänzerin: FKA Twigs verkörpert Josephine Baker

Es ist offiziell: Das erste offizielle Biopic über Josephine Baker hat eine Hauptdarstellerin. Sängerin FKA Twigs verkörpert die Tänzerin, Aktivistin und französische Nationalheldin.
Schon vor einem Jahr gingen Gerüchte herum, nun ist es offiziell. FKA Twigs (38) wird Josephine Baker (1906-1975) verkörpern. Wie "The Hollywood Reporter" berichtet, spielt die britische Musikerin in einem Spielfilm die legendäre Tänzerin und Aktivistin. Die französische Filmemacherin Maïmouna Doucouré (41) führt Regie bei dem ersten Biopic, dem die Nachkommen von Josephine Baker ihren Segen gegeben haben.