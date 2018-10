Film über Hip-Hop in Stuttgart „Willkommen in der Mutterstadt“ wird erneut gezeigt

Von kaw 15. Oktober 2018 - 11:59 Uhr

Am 20. Oktober zeigen wir den Film über Stuttgart als Hip-Hop-Stadt erneut. Gleich zwei Mal haben Interessierte an diesem Tag die Chance, den Film zu sehen. Die Teilnehmerzahl ist jedoch begrenzt.

Stuttgart - Nach erfolgreichen Vorführungen im Stadtpalais, unter der Paulinenbrücke und im Delphi-Kino in Stuttgart wird der 30-minütige Film „Willkommen in der Mutterstadt“ über Hip-Hop in Stuttgart wegen der hohen Nachfrage erneut gezeigt.

Die halbstündige Dokumentation von Redakteuren der Stuttgarter Zeitung und Stuttgarter Nachrichten setzt sich mit Stuttgart als Hip-Hop-Stadt auseinander und beleuchtet die Szene von den 90er-Jahren bis heute. Die Doku ist aus der gleichnamigen Multimedia-Reportage entstanden, die unter diesem Link zu sehen ist: stzlinx.de/mutterstadt

Zur Multimediareportage „Willkommen in der Mutterstadt“

Gleich zwei Mal gibt es am 20. Oktober die Gelegenheit, die Doku zu sehen: Im Rahmen der Stuttgartnacht wird der Film im Stadtbüro unserer Redaktion, Geißstraße 4, um 23.30 Uhr gezeigt. Wer noch tiefer in die Szene eintauchen will, hat dazu im Tonstudio Stutti/O, Rotebühlstraße 51 A, die Gelegenheit. Jens Baumgart führt an diesem Tag von 18 Uhr an durch die Studioräume. Für diese Veranstaltung ist eine Anmeldung erforderlich. Wir verlosen dafür exklusiv 20 Plätze. Anmeldung mit dem Stichwort „Tonstudio“ bis zum 16. Oktober unter der Hotline: 01379 886019*. Bitte Name, Adresse und Telefonnummer durchgeben. Die Gewinner werden schriftlich benachrichtigt. *(legion, 0,50 €/Anruf, Mobilfunk abweichend) Teilnahmebedingungen unter www.stn.de/gewinnspiel bzw. www.stuttgarter-zeitung.de/gewinnspiel