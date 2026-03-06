Film über First Lady: Melania-Doku landet nach Kino-Flop bei Prime Video

An den Kinokassen floppte "Melania". Schon bald können sich Streaming-Abonnenten ein Bild des 75-Millionen-Dollar-Projekts machen: Am 9. März startet die Doku über First Lady Melania Trump bei Prime Video.
Die vieldiskutierte Dokumentation über die amtierende First Lady der USA, Melania Trump (55), steht vor ihrer digitalen Premiere. Ab dem 9. März wird der Film "Melania" laut Medienberichten offiziell beim Streamingdienst Amazon Prime Video verfügbar sein. Damit endet die kurze, aber turbulente Reise des Films durch die Kinos, die von einer beispiellosen Investition und einem rapiden Zuschauerschwund geprägt war.