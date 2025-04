Film-Star und Dschungel-Schreck: Winfried Glatzeder wird 80: Der Belmondo des Ostens hat Geburtstag

Winfried Glatzeder ist eine gesamtdeutsche Schauspiel-Legende par excellence. In den 1970er-Jahren stieg er mit Rollen in Liebesfilmen wie "Zeit der Störche" (1971) oder Familienkomödien wie "Der Mann, der nach der Oma kam" (1972) schon früh zum DEFA-Star auf. Zur Kultfigur wurde der eigenwillige Charakterdarsteller jedoch im Jahr 1973 durch seine Verkörperung des charmanten Liebhabers Paul in dem sozialistischen Flowerpower-Liebesdrama "Die Legende von Paul und Paula" an der Seite von Angelica Domröse (84). Nicht zuletzt aufgrund seiner Ähnlichkeit mit dem französischen Filmstar Jean-Paul Belmondo verpasste man ihm seinerzeit den Titel des "Belmondo des Ostens".

Im Jahr 1981 hatte der beliebte Darsteller von der repressiven Kulturpolitik der DDR genug, stellte mehrere Ausreiseanträge und wurde schließlich 1982 zusammen mit seiner Familie ausgebürgert. Im Westen konnte Glatzeder seine Schauspielkarriere nahtlos fortsetzen und übernahm große Rollen in Kinofilmen wie "Rosa Luxemburg" und in TV-Serien wie "Rivalen der Rennbahn" und "Unser Charly". Zwischen 1996 und 1998 wurde er sogar für eine Weile zum "Tatort"-Kommissar, wo er als Kriminalhauptkommissar Ernst Roiter in Berlin Verbrechen aufklärte. Bis heute ist er zudem regelmäßig auf Theaterbühnen zu sehen.

Schauspielstar mit aufbrausendem Temperament

In all diesen Bereichen erarbeitete er sich nicht nur den Ruf eines brillanten Schauspielers, sondern auch den eines schwierigen Exzentrikers, der wegen seines aufbrausenden Verhaltens immer wieder mit Regisseuren und Kollegen aneinandergerät. Zuletzt krachte es 2017 zwischen ihm und seinem Mitstreiter Henry Hübchen (78) - ausgerechnet am Set des Films "Kundschafter des Friedens".

Auch um das Reality-TV machte der Darsteller keinen Bogen, sondern begab sich in den Jahren 2014 und 2024 gleich zweifach in den australischen Dschungel. Auch dort sorgte er mit seiner explosiven Art regelmäßig für Konflikte und bekam schnell den Spitznamen "Wutfried" verpasst.

In Interviews kokettiert Winfried Glatzeder gerne mit seinem Nimbus des unberechenbaren Einzelgängers und notorischen Stinkstiefels. So eröffnete der seit 1970 verheiratete zweifache Vater vor wenigen Jahren dem "Berliner Kurier", dass er "keine Freunde" habe. Dazu führte er aus: "Ich bin kein Vereinsmensch und auch keiner, der gerne mit Leuten im Restaurant sitzt. Ich bin abgelenkt von mir selber. Weil: Mit mir selber ist es auch schwer genug."

Keine Party zum 80. Geburtstag

Kurz vor seinem 80. Geburtstag erklärte er der "Welt", dass er zu diesem Anlass selbstverständlich keine Party plane.

"Wissen Sie, was ich machen werde?", so der Schauspieler. "Ich bin unterwegs in Brandenburg zu einer Lesung. Auf der Rückreise werde ich in Frankfurt anhalten, um an der Oder noch ein wenig zu angeln. Ich habe alle ausgeladen, die darauf gehofft hatten, dass ich sie bedienen und belustigen würde." Seiner langjährigen Erfahrung nach könne eine Geburtstagsfeier mit ihm "nur in Chaos, Familienkrach und Implosionen enden".