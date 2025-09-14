Film spielte 1,4 Milliarden Dollar ein: Margot Robbie nimmt Fans Hoffnung auf baldige Barbie-Fortsetzung

"Barbie"-Star Margot Robbie erklärt, warum es vorerst keine Fortsetzung des Milliarden-Hits geben wird. Stattdessen konzentriert sie sich auf ihr erstes Kind und neue Filmprojekte.

Hollywood-Superstar Margot Robbie (35) hat den Fans ihres Films "Barbie" vorerst einen Dämpfer verpasst: Eine Fortsetzung des Blockbusters ist ihrer Aussage nach nicht in Sicht. Die 35-jährige Australierin, die sowohl Produzentin als auch Hauptdarstellerin des pinkfarbenen Kassenschlagers von 2023 mit weltweit 1,4 Milliarden eingespielten Dollar war, begründete ihre Entscheidung gegenüber dem "Stellar Magazine" mit einer bemerkenswerten Philosophie.

Klare Absage an Sequel-Pläne "Ich habe erkannt, dass mir im Leben nichts mehr Zufriedenheit verschafft, als wenn Dinge oder Menschen ihr volles Potenzial erreichen", erklärte die blonde Schauspielerin. "Barbie war ein Film, der sein volles Potenzial erreicht hat. Alles, was ich mir für ihn gewünscht hatte, ist eingetreten. Es gibt nichts Befriedigenderes als das."

Auf die direkte Frage nach konkreten Fortsetzungsplänen wurde Robbie daher ungewöhnlich deutlich: "Es gibt momentan keine." Eine Aussage, die Millionen von Barbie-Fans enttäuschen dürfte, die sich bereits auf eine Rückkehr ins pinke Traumland gefreut hatten.

Neue Prioritäten als frischgebackene Mutter

Robbies Leben hat sich seit dem "Barbie"-Erfolg grundlegend verändert. Im Oktober 2024 wurde sie zum ersten Mal Mutter. Ihr Sohn mit Ehemann Tom Ackerley hat ihre Prioritäten neu geordnet. "Ich weiß nicht einmal, wie ich das alles in einem ordentlichen Satz zusammenfassen soll. Es ist zu groß", beschreibt sie ihre neuen Erfahrungen als Mutter.

Die Schauspielerin, die nach einer längeren Auszeit wieder ins Rampenlicht zurückkehrt, zeigt sich von der Mutterrolle überwältigt. "Es ist das Beste", fasst sie ihre Gefühle zusammen.

Romantisches Comeback mit Colin Farrell

Obwohl "Barbie"-Fans enttäuscht sein mögen, können sich Robbie-Anhänger auf ein neues Projekt freuen. Gemeinsam mit dem irischen Schauspiel-Star Colin Farrell (49) hat sie die romantische Fantasy-Geschichte "A Big Bold Beautiful Journey" gedreht. "Das Drehbuch war exquisit und fühlte sich sehr originell, magisch und romantisch an", schwärmt Robbie über das neue Projekt.

In dem Film spielen beide Charaktere, die sich zufällig begegnen und die Möglichkeit erhalten, die wichtigsten Wendepunkte ihres Lebens noch einmal zu durchleben. Eine geheimnisvolle Tür im Wald dient als Portal zu ihrer Vergangenheit. Kinostart in Deutschland ist der 2. Oktober.