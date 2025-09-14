Film spielte 1,4 Milliarden Dollar ein: Margot Robbie nimmt Fans Hoffnung auf baldige Barbie-Fortsetzung

"Barbie"-Star Margot Robbie erklärt, warum es vorerst keine Fortsetzung des Milliarden-Hits geben wird. Stattdessen konzentriert sie sich auf ihr erstes Kind und neue Filmprojekte.
Hollywood-Superstar Margot Robbie (35) hat den Fans ihres Films "Barbie" vorerst einen Dämpfer verpasst: Eine Fortsetzung des Blockbusters ist ihrer Aussage nach nicht in Sicht. Die 35-jährige Australierin, die sowohl Produzentin als auch Hauptdarstellerin des pinkfarbenen Kassenschlagers von 2023 mit weltweit 1,4 Milliarden eingespielten Dollar war, begründete ihre Entscheidung gegenüber dem "Stellar Magazine" mit einer bemerkenswerten Philosophie.