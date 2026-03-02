Film spielt über 97 Millionen Dollar ein: Scream 7 startet mit riesengroßem Erfolg an den Kinokassen

"Scream 7" feiert einen starken Start an den Kinokassen: Mit einem Einspielergebnis von 64,1 Millionen Dollar in den USA am ersten Wochenende setzt der siebte Teil der Kult‑Horrorreihe den höchsten Eröffnungswert der Franchise‑Geschichte und erreicht global sogar rund 97,2 Millionen Dollar.
