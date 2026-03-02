Film spielt über 97 Millionen Dollar ein: Scream 7 startet mit riesengroßem Erfolg an den Kinokassen

"Scream 7" feiert einen starken Start an den Kinokassen: Mit einem Einspielergebnis von 64,1 Millionen Dollar in den USA am ersten Wochenende setzt der siebte Teil der Kult‑Horrorreihe den höchsten Eröffnungswert der Franchise‑Geschichte und erreicht global sogar rund 97,2 Millionen Dollar.

"Scream" dominierte dieses Wochenende die Ticketverkäufe an den Kinokassen. Der siebte Teil der Kult‑Horrorreihe spielte weltweit am ersten Wochenende nach dem Kinostart starke 97,2 Millionen Dollar ein, wie "Deadline" berichtete.

Laut aktuellen Box‑Office‑Daten von den Produktionsfirmen Paramount und Spyglass Media Group sowie Marktbeobachtern generierte der Film allein in den USA rund 64,1 Millionen US‑Dollar am Wochenende - der höchste Eröffnungswert, den ein Teil der Reihe je erreicht hat. Mit diesem Ergebnis übertraf "Scream 7" nicht nur seine unmittelbaren Vorgänger, sondern erreichte auch einen der stärksten Starts des Jahres 2026 bislang.

Erfolgreichster Horrorfilm von Paramount

Doch "Scream 7" ist nicht nur der erfolgreichste Teil der Reihe, er stellt noch weitere Rekorde auf. Der Film verzeichnet das beste Horror-Eröffnungswochenende aller Zeiten für Paramount, übertrifft die 52,5 Millionen US‑Dollar von "Paranormal Activity 3" und hat zugleich das beste Horror-Startwochenende im Februar überhaupt, noch vor "Hannibal" (2001) mit 58 Millionen US‑Dollar.

"Dass der siebte Teil den Franchise‑Eröffnungsrekord bricht, zeigt die anhaltende Stärke der Reihe, die bleibende Wirkung von Ghostface als legendärem Bösewicht sowie das außergewöhnliche Ensemble und die Filmemacher, die den Film zum Leben erweckt haben", erklärte Shaun Barber, Leiter der nationalen Kinodistribution bei Paramount.

Premiere sorgte für Aufsehen

Kürzlich sorgte die Filmreihe für Schlagzeilen, als die Premiere von "Scream 7" in Los Angeles von Dutzenden Demonstranten begleitet wurde, die mit Flaggen, Schildern und Trommeln gegen die Entlassung von Melissa Barrera (35) protestierten. Die Schauspielerin war im November 2023 aus der Produktion gefeuert worden, nachdem sie sich öffentlich mit Palästina solidarisiert hatte. Aus Solidarität stieg auch Jenna Ortega aus dem Projekt aus. Für den siebten Teil kehrt Neve Campbell zurück.

In der Handlung des neuen "Scream"-Films bedroht eine Mordserie Sidney Prescott (Campbell), die gemeinsam mit alten und neuen Verbündeten wie Gale Weathers (Courteney Cox) sowie Chad (Mason Gooding) und Mindy Meeks-Martin (Jasmin Savoy Brown) weitere Opfer verhindern muss. In Deutschland startete der Film am 26. Februar 2026.