Film-Musical: Star-Rolle für Jennifer Lopez in Kiss of the Spider Woman

Los Angeles - Hollywood-Star Jennifer Lopez (55, "Hustlers", "Marry Me") gibt in dem ersten Teaser für "Kiss of the Spider Woman" ("Kuss der Spinnenfrau") einen Vorgeschmack auf ihre schillernde Rolle in dem Filmmusical. Mit zahlreichen Gesangnummern glänzt sie als fiktive Leinwanddiva namens Aurora, die unter anderem eine Spinnenfrau spielt.