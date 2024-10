Angelina Jolie (49) hat am Freitag (18. Oktober) das 68. BFI London Film Festival besucht. Zum Gala Screening ihres Films "Maria" in der Royal Festival Hall trug die US-Schauspielerin nicht eine glitzernde Glamour-Robe, sondern setzte auf schwarze Eleganz.

Jolie wählte laut "Harper's Bazaar" einen klassischen, dreiteiligen Herrenanzug von Dolce & Gabbana. Zu ihm gehörte eine schmale Hose, ein Jackett und eine Weste mit tiefem Ausschnitt, die der Schauspielstar nach unten hin aufgeknöpft ließ und damit ein wenig Haut durchblitzen ließ. Zum Anzug kombinierte sie schwarze Lederstiefel und tropfenförmige Goldohrhänger, ihre langen Haare ließ sie in leichten Wellen über die Schultern fallen. Beim Make-up setzte sie auf Mascara und nude-farbenen Lippenstift.

Rolle als Opernstar

Im Film "Maria" verkörpert die 49-Jährige Opernstar Maria Callas (1923-1977), die im Alter von 53 Jahren an einem Herzinfarkt starb. Bei seiner Weltpremiere gab es für das Werk acht Minuten lang Standing Ovations. In den USA läuft "Maria" am 27. November in ausgewählten Kinos und ab 11. Dezember beim Streamingdienst Netflix. Das deutsche Publikum muss sich noch länger gedulden - hier kommt der Film im Februar in die Kinos.

Das von Pablo Larraín (48) inszenierte Biopic soll die Lebensgeschichte einer der bedeutendsten Sopranistinnen des 20. Jahrhunderts nacherzählen. Es ist nach "Jackie" und "Spencer" der dritte Film des Regisseurs über faszinierende Frauen. Das Drehbuch stammt von Steven Knight (65, "Spencer", "Peaky Blinders").