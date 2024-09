Film kostete über 120 Millionen Dollar: Horrorstart: Wird Coppolas Megalopolis zum Megaflopolis?

1 Adam Driver und Nathalie Emmanuel als tragisches Liebespaar in "Megalopolis". Foto: American Zoetrope/Megalopolis/Mihai Malaimare Jr.

"Megalopolis" sollte Francis Ford Coppolas Opus Magnum werden. An den Kinokassen in Nordamerika wusste davon aber offenbar niemand.











Nur wenige Tage nach dem weltweiten Release von Francis Ford Coppolas (85) "Megalopolis" droht das Herzensprojekt des Altmeisters zum "Megaflopolis" zu verkommen. Zumindest die ersten Zahlen aus Nordamerika verheißen nichts Gutes für den teuren Science-Fiction-Film, dessen Budget von 120 Millionen US-Dollar Coppola komplett aus eigener Tasche gezahlt haben soll. Wie die "Los Angeles Times" berichtet, sammelte der Film mit Adam Driver (40) in der Hauptrolle am Startwochenende in den USA sowie Kanada lediglich vier Millionen Dollar an den Kinokassen.