Film kommt noch dieses Jahr: Knives Out : Das verrät das erste Bild zu Wake Up Dead Man

Daniel Craig (56) soll noch dieses Jahr als Detektiv Benoit Blanc zurückkehren. Auf einem neuen Bild zum dritten "Knives Out"-Krimi ist der Schauspieler - mit längeren Haaren, Bart und Anzug - in seiner Rolle zusammen mit Josh O'Connor (34) zu sehen. Die beiden stehen in dem Bild offenbar im Mittelgang einer großen Kirche und blicken auf etwas, das außerhalb des Fotos liegt.

Viel ist über "Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery" noch nicht bekannt. Angeblich wird der Netflix-Film im Herbst 2025 erscheinen. Verkündet wurde über den Inhalt bisher nur, dass es sich um den "bisher gefährlichsten Fall" für Detektiv Blanc handeln soll. In einem Video zur Ankündigung des Films war ein Sarg zu sehen.

Lesen Sie auch

Staraufgebot für den neuen Film

Fest steht bereits: Regisseur Rian Johnson (51) konnte für seinen neuesten Film wieder eine beeindruckende Riege an Stars verpflichten. Neben Josh O'Connor werden unter anderem Glenn Close, Josh Brolin, Mila Kunis, Jeremy Renner, Kerry Washington, Andrew Scott, Cailee Spaeny, Daryl McCormack und Thomas Haden Church darin für Furore sorgen. "Wir hatten bei jedem dieser Filme das große Glück, einige meiner Lieblingsschauspieler versammeln zu können", freute sich Johnson US-Medienberichten zufolge. Die Dreharbeiten zum dritten Teil fanden Mitte des vergangenen Jahres statt.

2019 landete Rian Johnson mit der Krimikomödie "Knives Out - Mord ist Familiensache" einen Überraschungshit. Der damalige Bond-Darsteller Daniel Craig durfte sich als exzentrischer Privatdetektiv Benoit Blanc von einer anderen Seite zeigen. Netflix hatte sich nach dem Erfolg die Rechte an zwei weiteren Filmen gesichert. Der erste davon, "Glass Onion", erschien 2022. Bis auf Daniel Craig wechselt bei jedem Film die Besetzung. Im ersten Teil der Reihe waren unter anderem Chris Evans, Ana de Armas, Don Johnson und Jamie Lee Curtis zu sehen. In Teil zwei spielten Edward Norton, Dave Bautista, Kate Hudson, Janelle Monáe und Kathryn Hahn mit.