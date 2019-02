1 Im November kommt "Die Eiskönigin 2" in die Kinos Foto: ©2019 Disney. All Rights Reserved.

Wie sehr sich die Fans auf den Animationsfilm "Die Eiskönigin 2" freuen, zeigt der Trailer. Der hat schon den ersten Rekord gebrochen.

Disneys erster Trailer zu "Die Eiskönigin 2" wurde in den ersten 24 Stunden nach Veröffentlichung 116,4 Millionen Mal angesehen. Noch keine Vorschau für einen Animationsfilm kam bisher auf eine größere Zahl, wie "The Hollywood Reporter" berichtet. Zuvor hielt diesen Rekord der Trailer zu "Die Unglaublichen 2", der 113,6 Millionen Mal aufgerufen wurde.

"Die Eiskönigin - Völlig unverfroren" können Sie sich hier ansehen

Das Original "Die Eiskönigin" von 2013 spielte weltweit mehr als eine Milliarde Dollar ein. Die Geschichte rund um die Schwestern Anna und Elsa hatte damals einen Hype ausgelöst. Der Film gewann zudem die Oscars für den besten Animationsfilm und den besten Filmsong ("Let It Go"). Die Fortsetzung kommt am 21.11.2019 in die deutschen Kinos.