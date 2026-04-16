Film gegen Bürokratie in Stuttgart: OB Palmer schimpft Regisseur einen „Seggl“

Den Produzenten von Kies und Sand gehen langsam die Vorräte aus, was sie der Bürokratie anlasten. Im Kampf gegen diese soll Boris Palmer helfen – mit Klartext.
Die Macher und Mitglieder des Bundesverbands Mineralische Rohstoffe Miro und des Industrieverbands Steine und Erden (ISTE) Baden-Württemberg sind einigermaßen verzweifelt, was ihre Möglichkeiten in Deutschland in Zukunft angeht. Ihr Problem ist, dass die Genehmigungen für Kies-, Sand- oder Gesteinsabbaustellen irgendwann ablaufen, neue Genehmigungen aber immer schwerer zu bekommen sind, weil die Gesetzgeber die Begründung mittels Gutachten immer aufwendiger machen.