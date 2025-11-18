In rund eineinhalb Jahren soll eine Realverfilmung des Videospielklassikers "The Legend of Zelda" auf die große Leinwand kommen. Aktuell wird gedreht und Nintendo teilt erste Bilder.
Die Arbeit zu einem Filmprojekt, auf das sich viele Fans von Videospielen freuen dürften, befindet sich derzeit in vollem Gange. Aktuell wird eine Realverfilmung von "The Legend of Zelda" gedreht. Das hat Shigeru Miyamoto (73), seit vielen Jahren eines der bekanntesten Gesichter der Videospielbranche, auf dem X-Account von Nintendo öffentlich gemacht.