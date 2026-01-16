Film „Führer und Verführer“: Holocaust-Überlebende kritisiert ARD-Programmchefin – der Sender reagiert

Die Holocaust-Überlebende Eva Umlauf greift die ARD-Verantwortliche Christine Strobl an, die einen Film gegen Rechts „verstecke“. Nun ändert der Sender doch das Programm.
Eva Umlauf, die Vorsitzende des internationalen Auschwitz-Komitees, ist fassungslos. Wie die ARD mit dem weltweit erfolgreichen und vom SWR mitfinanzierten Film „Führer und Verführer“ des Stuttgarters Joachim Lang umgehe, sei ein „Skandal und eine Schande“. Diese herausragende Produktion, die erstmals „überzeugend“ die Frage beantworte, wie es zu den größten Verbrechen der Menschheitsgeschichte kam, dürfe nicht in der Nacht versteckt werden.