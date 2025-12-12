Der Schweizer Filmproduzent und mehrfache Oscar-Preisträger Arthur Cohn ist tot. Er starb 98-jährig in Jerusalem, wie der Chefredakteur der jüdischen Zeitschrift "Tachles", Yves Kugelmann, der dpa nach einem Gespräch mit Cohns Angehörigen sagte.











