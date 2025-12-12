Film: Filmproduzent und Oscarpreisträger Arthur Cohn ist tot

20. Dezember im Ersten "Die Beatrice Egli Show": Diese Stars und Highlights sind dabei

Kurz vor Weihnachten lädt Beatrice Egli zur großen Samstagabend-Show ins Erste. Mit dabei sind unter anderem Maite Kelly, Ben Zucker und Kerstin Ott. Doch nicht nur musikalisch hat die Sendung einiges zu bieten - auch bewegende Geschichten stehen auf dem Programm.