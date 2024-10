Film: Film seines Sohnes: Daniel Day-Lewis soll wieder drehen

London - Oscarpreisträger Daniel Day-Lewis (67) soll nach einer jahrelangen Pause doch noch einmal drehen. Der Schauspieler werde im Spielfilmregiedebüt seines Sohnes Ronan Day-Lewis eine Rolle übernehmen, kündigte die Produktionsfirma Focus Features an. Der Film "Anemone" sei von beiden geschrieben worden und erkunde die komplexen Beziehungen zwischen Vätern, Söhnen und Brüdern sowie Familiendynamiken.

Vor sieben Jahren hatte Daniel Day-Lewis angekündigt, sich vom Schauspielen zurückziehen zu wollen. "Daniel Day-Lewis wird nicht länger als Schauspieler arbeiten", hatte eine Sprecherin des britisch-irischen Stars damals mitgeteilt.

Bis dahin hatte er bereits drei Oscars als bester Hauptdarsteller gewonnen und damit Filmgeschichte geschrieben. Ausgezeichnet wurde er für seine schauspielerische Leistung im düsteren Drama "There Will Be Blood", im Historienfilm "Lincoln" über den US-Präsidenten Abraham Lincoln sowie im Drama "Mein linker Fuß".

Bekannt ist er auch für "Der letzte Mohikaner", "Gangs of New York", "Der seidene Faden" und "Die unerträgliche Leichtigkeit des Seins". Day-Lewis ist mit der Filmemacherin Rebecca Miller verheiratet, der Tochter des US-Autors Arthur Miller, und wurde in der Vergangenheit auch schon vom britischen Königshaus geehrt.