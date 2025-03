Film & Faden im EM-Kino: Stricken im Kino – neuer Trend ist in Stuttgart angekommen

In „The Last Showgirl“ spielt Pamela Anderson, der frühere „Baywatch“-Star, die vielleicht beste Performance ihres Leben und quasi sich selbst: Als alternde Las-Vegas-Tänzerin will es die heute 57-Jährige noch mal wissen und wehrt sich gegen die abgelaufene Bühnen-Haltbarkeit. Die Innenstadtkinos haben diesen ans Herz gehenden Film ausgewählt, um zu einer Premiere im EM-Foyer und ins EM 2 einzuladen. Am 10. April, 19 Uhr, heißt es dann zum ersten Mal in Stuttgart: Stricken im Kino!

Was in Skandinavien, aber auch in Wien, Berlin und Hamburg funktioniert, wird nun auch am Schlossplatz angeboten: Popcorn und Küsse im Dunkeln sollen nicht mehr die einzigen Begleiterscheinungen beim gemeinsamen Kinobesuch sein – nun darf man auch Stricknadeln mitbringen,

„Der erste Termin ist schon so gut wie ausverkauft“

Laut Studien baut Stricken Stress ab und regt die Kreativität an. Entspannend kann auch das Schauen eines Films sein. Die neue Masche könnte also zu einem doppelten Wellness-Erlebnis für Körper und Geist verhelfen. Kooperationspartner des EM-Kinos an der Bolzstraße ist die Strick-Community Wooly Vibes, die nach eigenen Angaben „Neulinge mit erfahrenen Strickprofis“ zusammenbringt.

„Die Karten sind schon sehr gut nachgefragt“, berichtet Margarete Söhner von den Innenstadtkinos, „der erste Termin ist schon so gut wie ausverkauft.“ Es sollen weitere Strickabende im April und Mai folgen.

Wer glaubt, Stricken sei nur was für Omas oder für Delegierte bei Grünen-Parteitagen, dürfte sich täuschen: Die Handarbeit erobert die sozialen Netzwerke. Bei Instagram häufen sich die Strickprofile. Hippe Anbieter wie „We Are Knitters“ oder „Wool And The Gang“ preisen fertige Pakete mit Wolle, Nadeln und Anleitung an. Zwei rechts, zwei links, eine fallen lassen – künftig auch im Kino. Hoffentlich verliert bei so viel Ablenkung niemand den Faden beim Film.