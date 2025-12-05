Eine Tanzstunde, die man nicht verpassen sollte: In der neuen Folge der Doku-Reihe „Dance Around the World“ reist Eric Gauthier quer durch Brasilien. Premiere war jetzt in Stuttgart.
Ganz frisch ist die siebte Folge der SWR-Doku-Reihe „Dance Around the World“ in der ARD-Mediathek verfügbar. Dass der Brasilien gewidmete Beitrag fast zu schade für den kleinen TV-Bildschirm ist, war am Donnerstag bei der Filmschau Baden-Württemberg zu erleben. Mit Eric Gauthier als bewährtem Tourguide geht es zu wichtigen und überraschenden Kompanien des Landes. Von der Armut der Favelas bis zum Prunk der Opernhäuser in Rio und São Paulo: Entstanden ist eine Tanzstunde, die so dicht dran ist an der Emotionalität und Sinnlichkeit Brasiliens, dass sie locker jede Kinoleinwand füllt. Ein treibender Soundtrack sowie ein entfesselt wirbelnder Eric Gauthier machten im Kino Gloria ordentlich Stimmung.