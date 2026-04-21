Film: Der Teufel trägt Prada 2 feiert Weltpremiere in New York

4 Heide Klum bei der Premiere Foto: Evan Agostini/Invision/AP/dpa

Der 2006 erschienene Film «Der Teufel trägt Prada» gilt als Kult. Die Premiere der Fortsetzung zieht die Prominenz in Scharen an.











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New York - Zwei Jahrzehnte nach dem Kinoerfolg "Der Teufel trägt Prada" hat die Fortsetzung ihre Weltpremiere in New York gefeiert – begleitet von einem Auflauf prominenter Gäste. Unter anderem Sängerin Lady Gaga und Model Heidi Klum erschienen neben den Hauptdarstellerinnen Anne Hathaway und Meryl Streep zu der Vorstellung in der David Geffen Hall in Manhattan.



"Willkommen zur Premiere unseres Indie-Films für Freunde und Familie", scherzte der Moderator vor einem prall gefüllten Saal, bevor die Vorstellung der Fortsetzung des weltweiten Kassenschlagers von 2006 begann.



"Der Teufel trägt Prada 2" soll am 30. April in Deutschland in die Kinos kommen und am 1. Mai in den USA. Meryl Streep spielt in dem neuen Film erneut die Modezarin Miranda Priestly – angelehnt an die langjährige "Vogue"-Chefredakteurin Anna Wintour, die ebenfalls unter den Premiere-Gästen war.