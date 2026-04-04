Derzeit hebt Ryan Gosling in dem Sci-Fi-Film «Der Astronaut - Project Hail Mary» an den Kinokassen ab. Sein nächstes Prestigeprojekt mit einem oscargekrönten Regie-Duo zerschlägt sich dagegen.
Los Angeles - Hollywood-Star Ryan Gosling (45, "La La Land", "Barbie") hat laut Branchenberichten ein Prestigeprojekt mit dem oscargekrönten Regie-Duo Daniels absagen müssen. Erst kürzlich waren Pläne für einen gemeinsamen Film unter der Regie von Daniel Kwan und Daniel Scheinert bekanntgeworden. Das Duo inszenierte zuvor die Science-Fiction-Komödie "Everything Everywhere All at Once", die 2023 sieben Oscars gewann - unter anderem als bester Film, für beste Regie und Originaldrehbuch.