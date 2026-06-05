Film aus 1975: Kinski reagiert auf Debatte um Nacktszene in Wenders-Film

Nastassja Kinski möchte eine Nacktszene aus «Falsche Bewegung» von Wim Wenders entfernt haben. Der zieht den Film vorerst aus dem Verkehr. Die Schauspielerin meldet sich nun zu Wort.
Berlin - Schauspielerin Nastassja Kinski hat auf die Debatte um eine Nacktszene in dem Film "Falsche Bewegung" von Wim Wenders reagiert. Es sei nicht leicht, aber seit langem fällig gewesen, diesen Moment in ihrem ersten Film anzusprechen, schrieb Kinski in einem Instagram-Post. Ihre Agentur bestätigte die Echtheit des Accounts. Die Schauspielerin war mit 13 Jahren in einer Szene des Films von 1975 mit nacktem Oberkörper zu sehen und hatte darüber kürzlich in der "Süddeutschen Zeitung" gesprochen.