Film: Angst vor KI? Nicht bei Avatar-Regisseur James Cameron

Während viele KI skeptisch sehen, bleibt «Avatar»- und «Titanic»-Regisseur James Cameron gelassen: Für ihn ist die Technologie ein Hilfsmittel - keine Gefahr, wie er im Interview erklärt.
Paris - Star-Regisseur James Cameron hat keine Angst vor Künstlicher Intelligenz (KI) in der Filmindustrie. "Kunst funktioniert nicht wie ein Durchschnitt von allem, was jemals gemacht wurde", sagte der 71-Jährige der Deutschen Presse-Agentur. "Bei Filmkunst geht es um die einzigartige Perspektive und Erfahrung einzelner Künstler – sei es Songwriter, Schauspieler oder Regisseur."