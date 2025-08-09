Filip Pavlovic: Ex-Dschungelkönig will Kampfsportler werden

Filip Pavlovic strebt offenbar einen Karrierewechsel an. Vom Reality-Star will er zum Kampfsportler werden. Sein Talent dafür bewies er schon vor Jahren - sehr zum Leidwesen von Paul Janke.
Vom Busch zurück in den Ring, von verbalen zu echten Hieben? TV-Persönlichkeit Filip Pavlovic (31), der sich 2022 zum Dschungelkönig krönen lassen durfte, fühlte sich bislang vornehmlich in den einschlägigen Trash-Formaten zuhause. Aber offenbar strebt der 31-Jährige einen Karrierewechsel an, wie er im Gespräch mit RTL verrät. So wolle er bald als Boxer die Fäuste sprechen lassen - und das sei offenbar erst der Anfang von größeren Kampfsport-Ambitionen.