1 Von der Schließung bedroht: die Karstadt-Filiale im Leo-Center Foto: Simon Granville

Erneut steht die Leonberger Filiale des insolventen Kaufhauskonzerns Karstadt auf einer Streichliste. Ob das Aus auch diesmal abgewendet werden kann, ist mehr als fraglich.











Jetzt ist es raus: Die Filiale von Galeria Karstadt Kaufhof im Leo-Center soll im Sommer dicht gemacht werden. Das gab Stefan Denkhaus, Insolvenzverwalter der Kette, am Samstag bekannt. In Baden-Württemberg soll zum 31. August auch die Filiale in Mannheim schließen. Leonberg und Mannheim sind demnach die einzigen beiden Standorte im Land, die nicht fortbestehen sollen. In Stuttgart, Heilbronn, Heidelberg, Ulm, Karlsruhe, Konstanz, Singen, Lörrach, Offenburg und in den beiden Filialen in Freiburg soll es weitergehen. Von 92 Häusern schließt Galeria Karstadt Kaufhof deutschlandweit 16, gehen müssen wohl 1400 von insgesamt 12 800 Beschäftigten.