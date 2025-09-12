Fildorado in Filderstadt: Letzte Chance auf Freibad-Feeling

1 Das Freibad in Filderstadt-Bonlanden hat am Wochenende für diesen Sommer noch mal offen. Foto: Fildorado

Am Wochenende können Wasserfreunde in Filderstadt zum letzten Mal für diese Saison unter freien Himmel schwimmen – dann schließt das Freibad.











Wer am Wochenende nicht im Stau steht, weil er gerade aus dem Urlaub zurückfährt, kann am Samstag und Sonntag für diese Saison ein letztes Mal in Filderstadt unter freien Himmel schwimmen, im 50-Meter-Becken sportlich seine Bahnen ziehen, die breite Rutsche hinabrutschen oder vom 5-Meter-Turm springen. Am Sonntag, 14. September, hat das Freibad des Fildorados, zu dem auch zwei Volleyballfelder und ein Kinderspielplatz gehören, für diese Saison zum letzten Mal geöffnet. Ganztägig offen ist allerdings nur dann, wenn der Wetterdienst nicht richtig schlechtes Wetter meldet und die Lufttemperatur um 9.45 Uhr über 12 Grad liegt. Dauerschwimmer und Stammgäste, die gerne schon um 8 Uhr ins Becken steigen, dürfen dennoch kommen, erklärt Geschäftsführer Felix Schneider.