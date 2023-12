Fildorado in Bonlanden: So teuer wird der Dachschaden

So teuer wird der Dachschaden

Fildorado in Bonlanden

1 Die schadhaften Dachbereiche einschließlich der Holzbinder an der Nordseite werden ersatzlos zurückgebaut. Sie sind konstruktiv entbehrlich. Foto: Caroline Holowiecki

Bereits im Jahr 2019 sind Fäulnisstellen am Dach des Erlebnisbades Fildorado festgestellt worden. Nun ist klar, wann die umfangreichen Sanierungsarbeiten beginnen. Wird es Beeinträchtigungen für die Badegäste geben?











Das Dach des Spaß- und Erlebnisbades Fildorado in Bonlanden muss im Jahr 2024 umfangreich saniert werden. Dass Bauarbeiten unausweichlich sind, steht schon seit einer Weile fest. Bereits im Frühjahr 2019 waren bei einem turnusgemäßen Check erhebliche Schäden an den Holzkonstruktionen entdeckt worden. Tatsächlich war an tragenden Balken der Dächer über dem Sport- und dem Erlebnisbad Fäulnis festgestellt worden, „die statische Auswirkungen hat“, wie der Oberbürgermeister Christoph Traub seinerzeit erläuterte.