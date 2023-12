1 Das Unternehmen muss hohe Energiepreise sowie steigende Kosten bei Wartung und Instandhaltung tragen. Foto: /privat

Das Filderstädter Erlebnisbad Fildorado erhöht zum Januar seine Eintrittspreise. Auch für das Saunieren muss im neuen Jahr mehr bezahlt werden.











Link kopiert



Badenixen und Saunagäste müssen von Januar an tiefer in den Geldbeutel greifen: Das Fildorado erhöht vom Jahresbeginn an seine Eintrittspreise für den Saunabereich und auch für das Erlebnisbad. Als Grund dafür gibt das Unternehmen „weiterhin hohe Energiepreise sowie steigende Kosten bei Wartung und Instandhaltung des Sport- und Badezentrums“ an.