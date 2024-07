Filderstadt wird 50 Jahre alt: Wer macht mit beim großen Theater zum Stadtjubiläum?

1 Die Bürgerinnen und Bürger Filderstadts sind dazu aufgerufen, sich am Mitmachtheater für das Stadtjubiläum zu beteiligen. Interesse ist offensichtlich vorhanden. Foto: /Robin Rudel

Filderstadt will zum 50-jährigen Bestehen im kommenden Jahr ein Theaterstück mit Bürgerbeteiligung auf die Bühne bringen. Das Interesse mitzumachen ist offenbar groß. Jetzt erklären die Macher, wie es weitergeht mit dem Vorhaben.











„Wir gehen jetzt in ein Jahr, das Spaß machen soll“, sagt Stefan Hallmayer am Ende des Abends. Der Mitbegründer des Theaters Lindenhof sitzt im Großen Saal der Filharmonie in Bernhausen, ihm gegenüber etliche gut besetzte Stuhlreihen. In den vergangenen anderthalb Stunden wurde zuerst das geplante Projekt vorgestellt, dann ging es sofort an die Ideensammlung. Zu viel Zeit mit Formalien soll nicht vergeudet werden, das wird schnell deutlich.