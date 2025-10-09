Filderstadt: Weiterhin Geld für die Fildertafel

Filderstadt will die Einrichtung des Kreisdiakonieverbands Esslingen auch künftig unterstützen. Aus Ostfildern und Leinfelden-Echterdingen soll ebenfalls Geld fließen.
Die Fildertafel soll auch künftig einen finanziellen Zuschuss der Stadt Filderstadt bekommen. Das hat der Bildungs-, Kultur- und Sozialausschuss des Gemeinderats in seiner jüngsten Sitzung einhellig beschlossen. Die Einrichtung des Kreisdiakonieverbands Esslingen versorgt Menschen mit einem niedrigen Einkommen, Geflüchtete oder Personen, deren Rente nicht reicht, mit günstigen Lebensmitteln. Die Waren akquiriert die Fildertafel über Spenden.