Filderstadt Traktoren ausgebrannt: Junge hat gezündelt

06. Januar 2018

Die Ursache für den Brand am Freitagmittag in Plattenhardt ist geklärt. Ein Zehnjähriger erschien am Abend mit seinem Vater auf der Polizeiwache und gestand.





Filderstadt - Ein elfjähriger Junge und sein zehn Jahre alter Freund haben offenbar den Brand in der Lagerstätte in Filderstadt-Plattenhardt vom Freitag verursacht, bei dem mehrere Traktoren ausgebrannt waren. Der Junge habe mit seinem Freund im Heu gezündelt, und das Feuer sei außer Kontrolle geraten, berichtet die Polizei. Zusammen mit seinem Vater sei der Junge am Samstagabend dann bei der Polizei erschienen und habe den Vorfall gestanden.

Am Freitag waren kurz nach 12 Uhr unzählige Notrufe von Autofahrern und Bewohner der umliegenden Ortschaften bei der Feuerwehr und der Polizei eingegangen. Die besorgten Anrufer hatten dichten Qualm gesehen. Das Gelände bei Plattenhardt liegt parallel zur B 27. Bei dem Brand entstand ein Schaden von mehreren 100 000 Euro. Der Verkehr auf der Bundesstraße 27 war durch den Rauch jedoch nicht beeinträchtigt.