Filderstadt Starker Rauch auf Kompostierungsanlage

Von red 16. Dezember 2018 - 16:20 Uhr

Aus noch ungeklärter Ursache gerät auf der Kompostierungsanlage Eichholz eine Fläche von etwa 1500 Quadratmetern in Brand. Die Löscharbeiten sind aufwendig und dauern an.





Filderstadt - Auf der Kompostierungsanlage Eichholz ist es am Sonntag zu einem großen Brand gekommen. Die Ursache ist noch unklar. Die Löscharbeiten der Feuerwehr werden voraussichtlich noch bis in die Sonntagabendstunden dauern.

Wie die Polizei mitteilt, brennt es seit etwa 11 Uhr auf der Kompostierungsanlage Eichholz zwischen Filderstadt-Bonlanden und Aichtal-Aich (Kreis Esslingen) aus bislang unbekannten Gründen. Bei dem großen Brand ist es auch zu einer teils erheblichen Rauchentwicklung gekommen.

Das bis in einer Höhe von etwa sechs Metern aufgeschichtete Schnittgut brannte auf einer Fläche von rund 1500 Quadratmetern und musste aufwendig durch die Feuerwehr, die mit einem Großaufgebot vor Ort war, gelöscht werden. Die Höhe des Sachschadens ist noch unklar. Die Löscharbeiten dauern vermutlich bis in die Sonntagabendstunden an.