Filderstadt: So geht es mit der Post in Bernhausen weiter

Nun ist es raus. Die kombinierte Post- und Postbank-Filiale an der Diepoldstraße in Bernhausen ist ab dem 24. Juni komplett geschlossen – dauerhaft. Das hat die Postbank bekannt gegeben. Dass die Filiale schließen würde, war bereits vor einigen Monaten bekannt geworden, seinerzeit war von wirtschaftlichen Gründen für das Aus berichtet worden. Neu ist allerdings der exakte Termin der Schließung.

„Die Postbank informiert per Aushang und persönlichem Anschreiben über die Schließung, die nächstgelegene Filiale, Beratungsmöglichkeiten und nahe gelegene Geldautomaten, an denen kostenlos Bargeld abgehoben werden kann“, heißt es nun in einer Mitteilung. Tatsächlich ist es so, dass sich eine Postbank-Filiale, in der es neben einem SB-Bereich auch Beratung gibt, erst in Böblingen befindet. Im Übrigen wird unter anderem auf diverse Online-Dienstleistungen verwiesen. Im Kiosk am Bahnhof in Bernhausen gibt es außerdem einen Geldautomaten.

Dieser Kiosk an der Filderbahnstraße 12 wird auch für jene Kundinnen und Kunden, die ein Päckchen aufgeben oder Briefmarken kaufen wollen, künftig der Ansprechpartner sein. Er ist nämlich die offizielle neue Partnerfiliale der Deutschen Post in Bernhausen. Die Eröffnung ist am 24. Juni, hier gibt es also einen nahtlosen Übergang.