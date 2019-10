1 Die Autodiebe haben einen, allerdings schwarzen Audi Q7 gestohlen. (Symbolbild) Foto: dpa/Archiv

Ein schwarzer Audi Q7 ist am Wochenende in Filderstadt-Sielmingen gestohlen worden. Die unbekannten Täter montierten die Kennzeichen ab, entsorgten sie und brachten vermutlich andere Nummernschilder an dem 45 000 Euro teuren SUV an.

Filderstadt - Unbekannte Täter haben am Wochenende im Filderstädter Stadtteil Sielmingen einen schwarzer Audi Q7 gestohlen. Wie die Polizei mitteilt, war das vier Jahre alte Fahrzeug im Zeitraum von Freitag, 22 Uhr, bis Samstag, 8 Uhr, im Hof eines in zweiter Reihe erbauten Hauses in der Heußstraße abgestellt.

Die Kennzeichen des Audi seien von den Dieben abmontiert und in der Nähe des Tatorts entsorgt worden. Der nun vermutlich mit anderen Kennzeichen versehene SUV dürfte laut der Polizei noch einen Wert von etwa 45 000 Euro haben. Hinweise nimmt das Polizeirevier in Filderstadt, Telefonnummer 07 11/7 09 13, entgegen.