1 Mehrere Polizeibeamte mussten am Samstagnachmittag zu einem Einsatz in der Steinbeisstraße in Filderstadt ausrücken. (Symbolbild) Foto: imago/Deutzmann

Polizeibeamte versuchen am Samstagnachmittag in Filderstadt eine körperliche Auseinandersetzung unter fünf Männern aufzulösen – und werden daraufhin beleidigt und geschlagen.











Am Samstagnachmittag ist es in Filderstadt (Kreis Esslingen) in der Steinbeisstraße nach einer körperlichen Auseinandersetzung unter fünf Männern zu einem tätlichen Angriff und zu Beleidigungen von Polizeibeamten gekommen.